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Cinsiyet Tartışmalarıyla Gündeme Gelen Imane Khelif, Baskılara İsyan Etti: Yanımda Allah Var!

Cinsiyet Tartışmalarıyla Gündeme Gelen Imane Khelif, Baskılara İsyan Etti: Yanımda Allah Var!

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 09:38

İtalyan rakibi Angela Carini'nin maçtan çekilmesinin ardından cinsiyeti tartışmaya açılan Cezayirli boksör Imane Khelif, yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek Final'de Macar rakibini yendikten sonra Khelif gözyaşlarına boğuldu.

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Angela Carini, 46.saniyede çekildiği müsabakanın ardından gözyaşlarına boğulmuş rakibinin cinsiyet testlerini gündeme taşıyarak erkek olduğunu söylemişti. Olayın ardından iki gün sonra bu sözleri "yenilginin öfkesi" ile söylediğini anlatan Carini, rakibinden özür diledi ancak Khelif'e yönlendirdiği öfke dinmiş değil.

Angela Carini, 46.saniyede çekildiği müsabakanın ardından gözyaşlarına boğulmuş rakibinin cinsiyet testlerini gündeme taşıyarak erkek olduğunu söylemişti. Olayın ardından iki gün sonra bu sözleri "yenilginin öfkesi" ile söylediğini anlatan Carini, rakibinden özür diledi ancak Khelif'e yönlendirdiği öfke dinmiş değil.

Çeyrek Final'deki Macar rakibi Luca Hamori ise onu destekleyenlerin Khelif'in cinsiyeti ile ilgili yaptığı eleştirileri sosyal medyasına taşıdı. Kendi vücudu ve Khelif'in vücudunu kıyaslayan paylaşımları sayfasında beğenen ve yeniden paylaşan Hamori maç öncesi adeta bir psikolojik savaş yürüttü.

Çeyrek Final'deki Macar rakibi Luca Hamori ise onu destekleyenlerin Khelif'in cinsiyeti ile ilgili yaptığı eleştirileri sosyal medyasına taşıdı. Kendi vücudu ve Khelif'in vücudunu kıyaslayan paylaşımları sayfasında beğenen ve yeniden paylaşan Hamori maç öncesi adeta bir psikolojik savaş yürüttü.

Khelif, Hamori'yi yendikten sonra adeta patlama noktasına geldi ve maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda Uluslararası Boks Federasyonu'nu hedef aldı.

Khelif, Hamori'yi yendikten sonra adeta patlama noktasına geldi ve maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda Uluslararası Boks Federasyonu'nu hedef aldı.

Röportajında "ben kadınım" demek zorunda bırakılan Khelif, "Uluslararası Boks Birliği bana karşı haksızlık yapıyor. Ama yanımda Allah var." diyerek isyan etti.

Röportajında "ben kadınım" demek zorunda bırakılan Khelif, "Uluslararası Boks Birliği bana karşı haksızlık yapıyor. Ama yanımda Allah var." diyerek isyan etti.

Sosyal medyanın savaş açtığı Imane Khelif'in maçın ardından yaşadıklarını olimpiyatları takip eden bir kişi "İnternetin bu hafta bu kıza yaptığı şey sporda gördüğüm en büyük şeylerden biriydi" sözleriyle paylaştı.

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Uluslararası Boks Birliği, Olimpiyat Komitesi'nin kararının aksine bir tutum sergiliyor. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda Khelif'i diskalifiye eden Uluslararası Boks Birliği, bugünkü tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Imane Khelif, Yarı Final'de Taylandlı Suwannapheng ile eşleşti. Kazanması halinde altın madalya için yarışacak.

Imane Khelif, Yarı Final'de Taylandlı Suwannapheng ile eşleşti. Kazanması halinde altın madalya için yarışacak.

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