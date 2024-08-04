Cinsiyet Tartışmalarıyla Gündeme Gelen Imane Khelif, Baskılara İsyan Etti: Yanımda Allah Var!
Cinsiyet Tartışmalarıyla Gündeme Gelen Imane Khelif, Baskılara İsyan Etti: Yanımda Allah Var!
İtalyan rakibi Angela Carini'nin maçtan çekilmesinin ardından cinsiyeti tartışmaya açılan Cezayirli boksör Imane Khelif, yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek Final'de Macar rakibini yendikten sonra Khelif gözyaşlarına boğuldu.
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Angela Carini, 46.saniyede çekildiği müsabakanın ardından gözyaşlarına boğulmuş rakibinin cinsiyet testlerini gündeme taşıyarak erkek olduğunu söylemişti. Olayın ardından iki gün sonra bu sözleri "yenilginin öfkesi" ile söylediğini anlatan Carini, rakibinden özür diledi ancak Khelif'e yönlendirdiği öfke dinmiş değil.
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Çeyrek Final'deki Macar rakibi Luca Hamori ise onu destekleyenlerin Khelif'in cinsiyeti ile ilgili yaptığı eleştirileri sosyal medyasına taşıdı. Kendi vücudu ve Khelif'in vücudunu kıyaslayan paylaşımları sayfasında beğenen ve yeniden paylaşan Hamori maç öncesi adeta bir psikolojik savaş yürüttü.
Khelif, Hamori'yi yendikten sonra adeta patlama noktasına geldi ve maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda Uluslararası Boks Federasyonu'nu hedef aldı.
Röportajında "ben kadınım" demek zorunda bırakılan Khelif, "Uluslararası Boks Birliği bana karşı haksızlık yapıyor. Ama yanımda Allah var." diyerek isyan etti.
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Imane Khelif, Yarı Final'de Taylandlı Suwannapheng ile eşleşti. Kazanması halinde altın madalya için yarışacak.
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