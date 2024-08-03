Yine Kendini Tutamadı: Galatasaray'ın Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mert Hakan Yandaş'tan Paylaşım
Yine Kendini Tutamadı: Galatasaray'ın Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Mert Hakan Yandaş'tan Paylaşım
Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenmesi sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş da sessiz kalmadı.
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Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin uzun süredir en tartışmalı isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon oynanan derbilerde de birçok kez hem Galatasaray futbolcuları hem de taraftarlarıyla karşı karşıya gelmişti.
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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisini kazandıkları maçın ardından açıklamalarıyla da gündem olmuştu.
Yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarının desteğini de alan kaptan Mert Hakan Yandaş bu gece de Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından manidar bir paylaşım yaptı.
Mert Hakan, sarı lacivert kalp emojisiyle maç biter bitmez yaptığı paylaşımla bir kez daha Fenerbahçe taraftarının desteğini aldı. Birçok Fenerbahçe taraftarı "6-0 oldu" yorumları yaparken, paylaşım kısa sürede yüksek oranda etkileşim almayı başardı.
Daha sonra Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Mert Müldür de gol sevinci yaşadıkları bir fotoğrafı aynı emojilerle paylaştı.
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Kucaklarındaki küçül kardeşleri yendi bunların da sevinmesi normal
noldu lan büyükekşisini sevdiğim :)