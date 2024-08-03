Tartışmalı Boksör Suwannapheng İçin Tepki: "Suwannapheng Erkek Değil Kadın, Sadece Görünümü Feminen Değil"

Paris Olimpiyatları'nda en tartışmalı branş haline gelen boksta Imane Khelif'le birlikte Taylandlı sporcu Suwannapheng de cinsiyet tartışmalarının içinde buldu kendini. Ancak Taylandlı sporcu için ne Olimpiyat Komitesi tarafından ne de Uluslararası Boks Federasyonu tarafından alınmış bir karar yok.