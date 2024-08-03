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Tartışmalı Boksör Suwannapheng İçin Tepki: "Suwannapheng Erkek Değil Kadın, Sadece Görünümü Feminen Değil"

Tartışmalı Boksör Suwannapheng İçin Tepki: "Suwannapheng Erkek Değil Kadın, Sadece Görünümü Feminen Değil"

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 21:34

Paris Olimpiyatları'nda en tartışmalı branş haline gelen boksta Imane Khelif'le birlikte Taylandlı sporcu Suwannapheng de cinsiyet tartışmalarının içinde buldu kendini. Ancak Taylandlı sporcu için ne Olimpiyat Komitesi tarafından ne de Uluslararası Boks Federasyonu tarafından alınmış bir karar yok.

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Busenaz Sürmeneli'yi eleyerek yarı finale yükselen Suwannapheng, cinsiyet tartışmalarıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Ancak sporcu ile ilgili şu ana dek alınmış bir karar yok. Aksine Imane Khalif'in diskalifiye edildiği turnuvada finale çıkan isim olduğu bilinen bir gerçek. Taylandlı boksörü eleştirenlere karşı durumun tamamen "görünümle" ilgili olduğunu söyleyenler de var.

Busenaz Sürmeneli'yi eleyerek yarı finale yükselen Suwannapheng, cinsiyet tartışmalarıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Ancak sporcu ile ilgili şu ana dek alınmış bir karar yok. Aksine Imane Khalif'in diskalifiye edildiği turnuvada finale çıkan isim olduğu bilinen bir gerçek. Taylandlı boksörü eleştirenlere karşı durumun tamamen "görünümle" ilgili olduğunu söyleyenler de var.

Özellikle Murat Ağırel'in paylaşımından sonra birçok kişi bu konuya dair tepki gösterdi

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