Tartışmalı Boksör Suwannapheng İçin Tepki: "Suwannapheng Erkek Değil Kadın, Sadece Görünümü Feminen Değil"
Tartışmalı Boksör Suwannapheng İçin Tepki: "Suwannapheng Erkek Değil Kadın, Sadece Görünümü Feminen Değil"
Paris Olimpiyatları'nda en tartışmalı branş haline gelen boksta Imane Khelif'le birlikte Taylandlı sporcu Suwannapheng de cinsiyet tartışmalarının içinde buldu kendini. Ancak Taylandlı sporcu için ne Olimpiyat Komitesi tarafından ne de Uluslararası Boks Federasyonu tarafından alınmış bir karar yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Busenaz Sürmeneli'yi eleyerek yarı finale yükselen Suwannapheng, cinsiyet tartışmalarıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Ancak sporcu ile ilgili şu ana dek alınmış bir karar yok. Aksine Imane Khalif'in diskalifiye edildiği turnuvada finale çıkan isim olduğu bilinen bir gerçek. Taylandlı boksörü eleştirenlere karşı durumun tamamen "görünümle" ilgili olduğunu söyleyenler de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Busenaz Sürmeneli daha önce karşılaştığı rakibini rahat bir skorla geçmesi hatırlatıldı
Karşılaşmadan önce duruma dikkat çekilmişti
"Sırf dış görünüşe dayanarak..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yeterince feminen gözükmüyor diye..."
Eski müsabakayı hatırlatanlar çoğunluktaydı
"Kahvehane dayıları..."
"Yüzüne bakarak cinsiyet mi belirliyorsunuz?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın