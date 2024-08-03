Süper Kupa Golle Başladı: Beşiktaş Galatasaray Karşısında 1-0 Öne Geçti
Süper Kupa Golle Başladı: Beşiktaş Galatasaray Karşısında 1-0 Öne Geçti
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.
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Galatasaray'ın 11'i 👇
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Beşiktaş'ın 11'i 👇
Canlı anlatım 👇
İtalyan golcü, 23. saniyesinde attığı golle Mauro Icardi'yi (50. saniye) geride bırakarak organizasyon tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.
Beşiktaş'ın golü 👇
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Icardi'nin ofsayt sebebiyle iptal edilen golü 👇
Okan Buruk, takımının hatalarına çok sinirlendi.
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