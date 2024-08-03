Süper Kupa Golle Başladı: Beşiktaş Galatasaray Karşısında 1-0 Öne Geçti

1'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin golü ile maçın başında öne geçti. Svensson'un savunma arkasına attığı topta Nelsson'un hatasından faydalanan Ciro Immobile karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

5' Pozisyon Sağ kanatta topla buluşan Rashica topu sürüklemek istedi ancak Köhn araya girerek topu uzaklaştırdı.

8'Abdülkerin Bardakcı, sol kanatta top bekleyen Köhn'ü topla buluşturmak istedi ancak Köhn dengesini kaybedince top taca çıktı.

13'SAYILMAYAN GOL! Savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i çaresiz bırakan golü attı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

27' Pozisyon Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, karşılaşmaya su molası verdi.

33'Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, sol ayağıyla hemen kaleyi düşündü fakat savunmadan seken top taca gitti.

23' Pozisyon Rafa'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kafayı Al-Musrati vurdu, top üstten dışarı gitti.