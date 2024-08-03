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Galatasaray , Beşiktaş
Süper Kupa Golle Başladı: Beşiktaş Galatasaray Karşısında 1-0 Öne Geçti

Süper Kupa Golle Başladı: Beşiktaş Galatasaray Karşısında 1-0 Öne Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 20:55

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

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Galatasaray'ın 11'i 👇

Galatasaray'ın 11'i 👇

Beşiktaş'ın 11'i 👇

Beşiktaş'ın 11'i 👇
twitter.com

Canlı anlatım 👇

Canlı anlatım 👇

1'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin golü ile maçın başında öne geçti. Svensson'un savunma arkasına attığı topta Nelsson'un hatasından faydalanan Ciro Immobile karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

5' Pozisyon Sağ kanatta topla buluşan Rashica topu sürüklemek istedi ancak Köhn araya girerek topu uzaklaştırdı.

8'Abdülkerin Bardakcı, sol kanatta top bekleyen Köhn'ü topla buluşturmak istedi ancak Köhn dengesini kaybedince top taca çıktı. 

13'SAYILMAYAN GOL! Savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i çaresiz bırakan golü attı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

27' Pozisyon Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, karşılaşmaya su molası verdi.

33'Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ziyech, sol ayağıyla hemen kaleyi düşündü fakat savunmadan seken top taca gitti.

23' Pozisyon Rafa'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kafayı Al-Musrati vurdu, top üstten dışarı gitti.

İtalyan golcü, 23. saniyesinde attığı golle Mauro Icardi'yi (50. saniye) geride bırakarak organizasyon tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

İtalyan golcü, 23. saniyesinde attığı golle Mauro Icardi'yi (50. saniye) geride bırakarak organizasyon tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın golü 👇

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Icardi'nin ofsayt sebebiyle iptal edilen golü 👇

Okan Buruk, takımının hatalarına çok sinirlendi.

Maça dair sosyal medya paylaşımları 👇

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