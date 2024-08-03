Lastiği Patlayan Bisikletçi Pes Etmedi: Altın Madalyayı Remco Evenepoel Aldı
Lastiği Patlayan Bisikletçi Pes Etmedi: Altın Madalyayı Remco Evenepoel Aldı
Paris Olimpiyatları Yol Yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Bu heyecanın en büyük sebebi ise yarışı önde götüren Evenepoel'un lastiğinin patlamasından sonra oluşan sahneler oldu.
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Bisiklet sporunun başarılı isimlerinden Remco Evenepoel, beklendiği gibi başarılı bir yarış geçirirken başına gelenlerle izleyenleri heyecanlandırdı. Yarışı büyük bir farkla önde götüren Evenepoel, beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.
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Yarışın bitimine 3.5 kilometre kala bisikletinin lastiği patlayan sporcu büyük bir şok yaşadı. Yarışa devam etmek için bisiklet değiştiren yarışçı tarihi bir başarıya imza attı.
Bisikleti değiştirir değiştirmez ritm bulmakta zorlansa da Remco Evenepoel, kısa sürede tekrar hızını artırdı ve yarışı en önde tamamlamayı başardı.
Bisikleti değiştirdiği sırada arka bölümdeki sporcularla farkını soran Evenepoel bir yarışta iki büyük başarıya imza attı.
Belçikalı sporcu, Paris'te bireysel zamana karşının ardından yolda da altın madalyanın sahibi oldu. Bu aynı zamanda erkeklerde tarihin ilk Olimpiyat dublesi anlamına geliyor.
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Henüz 24 yaşındaki bisikletçi, kısa kariyerine sığdırdığı birçok başarının ardından yaptığı bu duble ile olimpiyat tarihinde de uzun süre adından söz ettirecek.
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