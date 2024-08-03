Galatasaray'ın Dayı'sı Kerem Demirbay'dan Transfer Sitemi: Kim Gelirse Gelsin Umrumda Değil
Galatasaray'ın Dayı'sı Kerem Demirbay'dan Transfer Sitemi: Kim Gelirse Gelsin Umrumda Değil
Galatasaray'da performansının yanı sıra tavırlarıyla dikkat çeken ve Ezel dizisinin Dayı'sı Ramiz Karaeski karakterine benzetilen Kerem Demirbay artan transfer söylentilerine sitem etti. Kendi mevkisi için sürekli transfer söylentisi olduğu için rahatsız olduğu gözlenen Demirbay açıklama yaptı.
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği Kerem Demirbay, havalimanında kıyafetleri ve tavırlarıyla kısa sürede Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine benzetilmiş ve Dayı lakabını almıştı. Galatasaray da yıldız oyuncunun transferini Ezel dizisinden esinlenerek duyurmuştu.
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Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Kerem Demirbay son günlerde artan transfer söylentilerinden son derece rahatsız. Taraftarın ısrarla 8 numara bölgesine transfer talebi ve Galatasaray'ın transfer arayışlarına Kerem Demirbay, "Dayı" gibi cevap verdi.
Kerem Demirbay söylentilerin sorulması üzerine; "Benim umurumda bile değil. İsimler duyuyorum, İlkay ağabeydir, '8 numara istiyoruz' gibi. Bir gerçek var ben doğruları konuşuyorum. Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada belki bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil, Kereminho olsa... Hiçbir şekilde konuşulmaz. Kim gelmek istiyorsa buyursun."
Forma mücadelesinde geri durmayacağını söyleyen Kerem, "Kim gelirse gelsin formayı hediye etmem. Gelecek 8'in kendini sıkması lazım. Adım 'Kereminho' olsa o zaman 8 numara konuşulmazdı." dedi.
Son olarak Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesine de değinen Kerem Demirbay, "Beni artık tanıyorsunuz rakiplerin hepsine saygım var. İster Mourinho olsun ister başka takımın herhangi bir ismi...Hepsini ben ciddiye alırım." dedi.
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