Galatasaray'ın Dayı'sı Kerem Demirbay'dan Transfer Sitemi: Kim Gelirse Gelsin Umrumda Değil

Galatasaray'da performansının yanı sıra tavırlarıyla dikkat çeken ve Ezel dizisinin Dayı'sı Ramiz Karaeski karakterine benzetilen Kerem Demirbay artan transfer söylentilerine sitem etti. Kendi mevkisi için sürekli transfer söylentisi olduğu için rahatsız olduğu gözlenen Demirbay açıklama yaptı.