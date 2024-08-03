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Türkiye’nin Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Kuzey Tunçelli Yüzme Finaline Yükseldi

etiket Türkiye’nin Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Kuzey Tunçelli Yüzme Finaline Yükseldi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 14:03

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 1500 metre 5. olarak en hızlı 8 sporcu arasında yer alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli finalde yarışmaya hak kazandı. Tunçelli, Olimpiyat Oyunları tarihimizde yüzme finallerinde yer alan ilk sporcumuz oldu.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm heyacanıyla devam ederken, Türk sporcuların da başarıları gelmeye devam ediyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm heyacanıyla devam ederken, Türk sporcuların da başarıları gelmeye devam ediyor.

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi.

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi.

Kuzey Tunçelli, ülkemizin Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzme finalinde yer alacak ilk sporcu oldu.

Kuzey Tunçelli, ülkemizin Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzme finalinde yer alacak ilk sporcu oldu.

Genç yüzücü Kuzey Tunçelli'nin yarışı yarın akşam 19.37'de başlayacak.

Genç yüzücü Kuzey Tunçelli'nin yarışı yarın akşam 19.37'de başlayacak.

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Eminegül Akbulut

Lider yazısını görünce o kadar heyecanlandım ki ne kadar hasretmişiz bu duyguya. Yıllar sonra ilk defa finale kaldık. İnanıyorum ki finalde ilk 3 de olup mad... Devamını Gör

perihel0103

olimpiyatlarda sporcumuz olması o kadar güzel bir duygu ki.Hele böyle başarılar, umarım devamı gelir.

AGOR

En büyük sorun, çocuğum fen lisesini kazansın, doktor olsun, mühendis olsun... falan filan... Durum böyle olunca da kimse spora yönlendirmiyor. Spora yönelen... Devamını Gör