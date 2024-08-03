Türkiye’nin Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Kuzey Tunçelli Yüzme Finaline Yükseldi
Türkiye’nin Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Kuzey Tunçelli Yüzme Finaline Yükseldi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 1500 metre 5. olarak en hızlı 8 sporcu arasında yer alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli finalde yarışmaya hak kazandı. Tunçelli, Olimpiyat Oyunları tarihimizde yüzme finallerinde yer alan ilk sporcumuz oldu.
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm heyacanıyla devam ederken, Türk sporcuların da başarıları gelmeye devam ediyor.
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Lider yazısını görünce o kadar heyecanlandım ki ne kadar hasretmişiz bu duyguya. Yıllar sonra ilk defa finale kaldık. İnanıyorum ki finalde ilk 3 de olup mad... Devamını Gör
olimpiyatlarda sporcumuz olması o kadar güzel bir duygu ki.Hele böyle başarılar, umarım devamı gelir.
En büyük sorun, çocuğum fen lisesini kazansın, doktor olsun, mühendis olsun... falan filan... Durum böyle olunca da kimse spora yönlendirmiyor. Spora yönelen... Devamını Gör