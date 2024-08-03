Türkiye’nin Olimpiyat Tarihinde Bir İlk: Kuzey Tunçelli Yüzme Finaline Yükseldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 1500 metre 5. olarak en hızlı 8 sporcu arasında yer alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli finalde yarışmaya hak kazandı. Tunçelli, Olimpiyat Oyunları tarihimizde yüzme finallerinde yer alan ilk sporcumuz oldu.