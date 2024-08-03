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Olimpiyat Oyunları’nda Elif Berra Madalyaya Yürüyor: 4-0’dan Geri Dönmeyi Başardı

Olimpiyat Oyunları’nda Elif Berra Madalyaya Yürüyor: 4-0’dan Geri Dönmeyi Başardı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 11:15

2024 Paris Olimpiyat Oyunları okçuluk bireysel müsabakasında Japon rakibi karşısında 4-0 geriye düşen Elif Berra Gökkır, müsabakayı 6-4 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

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Türkiye’nin son yıllarda büyük başarılar kazandığı okçulukta Mete Gazoz’dan sonra bir süper yıldız daha doğuyor.

Türkiye’nin son yıllarda büyük başarılar kazandığı okçulukta Mete Gazoz’dan sonra bir süper yıldız daha doğuyor.

17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki karşısında 4-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 6-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki karşısında 4-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 6-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Elif Berra'ya galibiyeti getiren süper atış 👇

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Semih Kurnaz

Ninjalık, japonların kanında var galiba. Nişancılık, atıcılık, kılıç vs bütün sporlarda başarı sağlıyorlar.