Olimpiyat Oyunları’nda Elif Berra Madalyaya Yürüyor: 4-0’dan Geri Dönmeyi Başardı
Olimpiyat Oyunları’nda Elif Berra Madalyaya Yürüyor: 4-0’dan Geri Dönmeyi Başardı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları okçuluk bireysel müsabakasında Japon rakibi karşısında 4-0 geriye düşen Elif Berra Gökkır, müsabakayı 6-4 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin son yıllarda büyük başarılar kazandığı okçulukta Mete Gazoz’dan sonra bir süper yıldız daha doğuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki karşısında 4-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 6-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Elif Berra'ya galibiyeti getiren süper atış 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ninjalık, japonların kanında var galiba. Nişancılık, atıcılık, kılıç vs bütün sporlarda başarı sağlıyorlar.