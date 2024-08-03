Arda Güler'e Real Madrid'den Zam Müjdesi

Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, İspanya basınının gündeminden düşmüyor. Antrenmandaki sakatlığından, antrenmanda yaptığı asistlere gollere kadar konuşulan Arda için Ancelotti ve Florentino Perez'in önemli kararlar aldığını iddia ettiler.