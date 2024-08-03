Arda Güler'e Real Madrid'den Zam Müjdesi
Arda Güler'e Real Madrid'den Zam Müjdesi
Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, İspanya basınının gündeminden düşmüyor. Antrenmandaki sakatlığından, antrenmanda yaptığı asistlere gollere kadar konuşulan Arda için Ancelotti ve Florentino Perez'in önemli kararlar aldığını iddia ettiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, İspanya'daki her hareketiyle hem Türkiye'de hem de İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Genç yıldızımız EURO 2024'teki performansıyla futbol kamuoyunu kendine hayran bırakırken Real Madrid antrenmanlarına da rüzgar gibi giriş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak antrenmanda Rüdiger'in sert müdahalesi ile yerde kalan Arda Güler sakatlık tehlikesi atlatılırken Türkiye ve İspanya'da Rüdiger'e tepkiler gecikmedi. Rüdiger, Arda'dan özür dilerken Arda'nın antrenman ve hazırlık maçı performansı da konuşulmaya başlandı.
Kısa sürede Carlo Ancelotti'nin yakından ilgilendiği oyuncular arasına giren Arda için Ancelotti'den müjdeli haber geldi. Dario AS'ın "Arda, Ancelotti'yi şaşırttı" başlığıyla geniş bir haber yayınlandı.
Haberin detaylarına göre Ancelotti genç yıldızın gelişiminden çok memnun ve AC Milan maçındaki performansının ardından Arda'nın durumunu yeniden gözden geçirme kararı aldı.
Ancelotti , Arda Güler için daha önce "Bence kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bunu kaleye daha yakınken daha iyi gösteriyor" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saha içinde Arda Güler'in rolünün büyümesi gündeme gelirken saha dışında da kontrat müjdesi geldi. İspanyol basını Başkan Florentino Perez'in Arda Güler'e yeni ve zamlı bir kontrat önereciğini açıkladı. Yine aynı haberde Perez'in başta Newcastle United olmak üzere Arda'nın durumunu soran kulüplere şimdilik kapıyı kapattı deniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın