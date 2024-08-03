İtalyan Boksör Angela Carini Cinsiyet Tartışmalarına Yol Açan Imane Khelif'ten Özür Diledi
İtalyan Boksör Angela Carini Cinsiyet Tartışmalarına Yol Açan Imane Khelif'ten Özür Diledi
İtalyan boksör Angela Carini, kadın olmadığını iddia ettiği Cezayirli rakibi Imane Khelif'ten özür diledi. Carini, Olimpiyat Komitesi'nin kararına saygı duyduğunu, rakibi için de üzgün olduğunu söyledi.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekilme kararı almıştı.
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25 yaşındaki sporcu, ringin ortasında ağlamaya başlamış ve rakibinin kadın olmadığını öne sürmüştü.
İddianın ardından Olimpiyat Komitesi, Khelif hakkında açıklamada bulunmuştu.
Carini, bugün rakibinden özür diledi.
Cezayirli sporcu, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği için diskalifiye edilmişti.
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