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İtalyan Boksör Angela Carini Cinsiyet Tartışmalarına Yol Açan Imane Khelif'ten Özür Diledi

İtalyan Boksör Angela Carini Cinsiyet Tartışmalarına Yol Açan Imane Khelif'ten Özür Diledi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 16:36

İtalyan boksör Angela Carini, kadın olmadığını iddia ettiği Cezayirli rakibi Imane Khelif'ten özür diledi. Carini, Olimpiyat Komitesi'nin kararına saygı duyduğunu, rakibi için de üzgün olduğunu söyledi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekilme kararı almıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 66 kg kategorisi son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekilme kararı almıştı.

25 yaşındaki sporcu, ringin ortasında ağlamaya başlamış ve rakibinin kadın olmadığını öne sürmüştü.

25 yaşındaki sporcu, ringin ortasında ağlamaya başlamış ve rakibinin kadın olmadığını öne sürmüştü.

İddianın ardından Olimpiyat Komitesi, Khelif hakkında açıklamada bulunmuştu.

İddianın ardından Olimpiyat Komitesi, Khelif hakkında açıklamada bulunmuştu.

'Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak kaydedildi, hayatını kadın olarak yaşadı, kadın olarak boks yaptı ve kadın pasaportuna sahip. Bu bir transseksüel olayı değil. Bunu söylemediğinizi biliyorum ancak bir şekilde bunun bir kadınla dövüşen bir erkek olduğu yönünde bazı kafa karışıklıkları var. Böyle bir durum söz konusu değil. Bilimsel olarak bu konuda fikir birliği var. Bu bir kadınla dövüşen bir erkek değil ve bence bunu anlamamız gerekiyor.'

Carini, bugün rakibinden özür diledi.

Carini, bugün rakibinden özür diledi.
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'Bütün bu tartışmalar beni üzüyor. Rakibim için de üzgünüm. Eğer Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse, bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında, ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında, onunla tekrar karşılaşsam onu ​​kucaklarım.'

Cezayirli sporcu, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği için diskalifiye edilmişti.

Cezayirli sporcu, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği için diskalifiye edilmişti.
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