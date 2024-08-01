Paris Olimpiyat Oyunlarında ‘Cinsiyet’ Krizi: Türkiye'nin Imane Khelif Başvurusu Reddedildi
Paris Olimpiyat Oyunlarında ‘Cinsiyet’ Krizi: Türkiye'nin Imane Khelif Başvurusu Reddedildi
Cezayirli boksör Imane Khelif, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 'cinsiyet' tartışmalarının merkezine oturdu. Bu durumun ardından Türkiye Boks Federasyonu, sporcunun yarışmadan çıkarılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvuruda bulundu. Ancak IOC, Türkiye Boks Federasyonu'nun bu talebini reddettiğini duyurdu.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.
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Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile Imane Khelif karşılaştı.
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Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekildi.
Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi:
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.
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Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.
IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
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