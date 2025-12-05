onedio
Ahmet Çakar Kimdir? Futbol Yorumcusu Ahmet Çakar Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 10:52

Futbolda yasa dışı bahis suçlamalarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, sabah saatlerinde yapılan operasyonla yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı haberinin ardından 'Ahmet Çakar kimdir?' ve 'Ahmet Çakar neden gözaltına alındı?' soruları gündeme taşındı.

Ahmet Çakar Kimdir?

Ahmet Murat Çakar, Türk futbol kamuoyunun uzun yıllardır yakından tanıdığı isimlerden biridir. 3 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğan Çakar, hem tıp kariyerinde hem de hakemlik alanında çalışmalar yürüttü. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Çakar, 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986’da mezun oldu ve hekimlik görevine başladı.

Hakemlik kariyerinde ise 100’den fazla uluslararası müsabakada düdük çalan Çakar, Avrupa Şampiyonası’nda maç yöneten iki Türk hakemden biri olarak anıldı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde görev almış üç Türk hakem arasında yer aldı. 1997’de aktif hakemliği bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğuna yöneldi ve spor programlarında yaptığı çıkışlarla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Ahmet Çakar Kaç Yaşında?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

Ahmet Çakar Nereli?

Ahmet Çakar, İstanbul doğumludur.

Ahmet Çakar Evli mi?

Ahmet Çakar, 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi. Çakar’ın evliliği uzun süredir devam etmektedir.

Ahmet Çakar Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kulüp başkanları, menajerler, futbolcular ve bazı yöneticilerin yanı sıra spor yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı.

Çakar, operasyon kapsamında sağlık kontrolüne götürülürken, soruşturmanın ayrıntılarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
