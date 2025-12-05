Ahmet Çakar Kimdir? Futbol Yorumcusu Ahmet Çakar Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Murat Çakar, Türk futbol kamuoyunun uzun yıllardır yakından tanıdığı isimlerden biridir. 3 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğan Çakar, hem tıp kariyerinde hem de hakemlik alanında çalışmalar yürüttü. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Çakar, 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986’da mezun oldu ve hekimlik görevine başladı.

Hakemlik kariyerinde ise 100’den fazla uluslararası müsabakada düdük çalan Çakar, Avrupa Şampiyonası’nda maç yöneten iki Türk hakemden biri olarak anıldı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde görev almış üç Türk hakem arasında yer aldı. 1997’de aktif hakemliği bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğuna yöneldi ve spor programlarında yaptığı çıkışlarla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Ahmet Çakar Kaç Yaşında?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

Ahmet Çakar Nereli?

Ahmet Çakar, İstanbul doğumludur.

Ahmet Çakar Evli mi?

Ahmet Çakar, 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi. Çakar’ın evliliği uzun süredir devam etmektedir.