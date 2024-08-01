Ağlayarak Maçtan Çekilen İtalyan Kadın Boksör: "Hayatımda Hiç Bu Sert Yumruk Yememiştim"
Ağlayarak Maçtan Çekilen İtalyan Kadın Boksör: "Hayatımda Hiç Bu Sert Yumruk Yememiştim"
Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Cezayir’den Imane Khelif ile İtalya’dan Angela Carini karşı karşıya gelmiş ve Carini henüz bir dakika dolmadan maçı yarıda bırakmıştı. Cezayirli Khelif için trans birey iddiaları ortaya atılmış ancak Cezayir’den yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedilmişti. Ringi ağlayarak terk eden Angela Carini ise neden karşılaşmadan çekildiğini açıkladı.
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Imane Khelif ile Angela Carini arasındaki müsabaka bugün Olimpiyat Oyunları’nın en çok konuşulan konularından biri oldu.
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İtalyan sporcu Angela Carini, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Hayatımda bu kadar sert yumruk hiçbir zaman yemedim. Ülkem için ringe çıktım ama acı dayanılmazdı. Burnumda hala acı var” ifadelerini kullandı.
İtalyan sporcu karşılaşma sonunda da gözyaşlarını tutamadı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaşanan olaylı maçla ilgili açıklamada bulundu.
Meloni; “Kadın sporcuların hakkını korumak için erkeksi özellikleri olan sporcular müsabakalara alınmamalı” dedi.
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