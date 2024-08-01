Ağlayarak Maçtan Çekilen İtalyan Kadın Boksör: "Hayatımda Hiç Bu Sert Yumruk Yememiştim"

Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Cezayir’den Imane Khelif ile İtalya’dan Angela Carini karşı karşıya gelmiş ve Carini henüz bir dakika dolmadan maçı yarıda bırakmıştı. Cezayirli Khelif için trans birey iddiaları ortaya atılmış ancak Cezayir’den yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedilmişti. Ringi ağlayarak terk eden Angela Carini ise neden karşılaşmadan çekildiğini açıkladı.