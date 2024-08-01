Paris Olimpiyatları'nı Gözyaşlarıyla Ayağa Kaldıran Angela Carini'nin Taktiği Deşifre Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında bugüne damgasını vuran olay bir boks maçında yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, aldığı darbe sonrası yarıştan çekildi. Sebep olarak ise dövüştüğü kadının 'erkek' olduğunu öne sürdü. Tüm kamuoyunun adeta 'atladığı' bu haber günün en çok konuşulan olayı oldu.