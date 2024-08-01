Paris Olimpiyatları'nı Gözyaşlarıyla Ayağa Kaldıran Angela Carini'nin Taktiği Deşifre Oldu
Paris Olimpiyatları'nı Gözyaşlarıyla Ayağa Kaldıran Angela Carini'nin Taktiği Deşifre Oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında bugüne damgasını vuran olay bir boks maçında yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, aldığı darbe sonrası yarıştan çekildi. Sebep olarak ise dövüştüğü kadının 'erkek' olduğunu öne sürdü. Tüm kamuoyunun adeta 'atladığı' bu haber günün en çok konuşulan olayı oldu.
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İddialara göre olimpiyat komitesi İtalyan sporcuyu bir kadınla değil trans bir bireyle sadece beyanı "kadın" olduğu için karşı karşıya getirdi. Maçı Cezayirli sporcu güçlü bir vuruşla kazanınca sosyal medyada Khelif'in genlerinden kromozomlarına kadar her şey konuşulmaya başlandı. İtalya Başbakanı olan aşırı sağcı Meloni sporcusuna sahip çıkarken Türkiye'deki sosyal medyada da Meloni'den daha ateşli savunucular gördük.
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Cezayir Boks Federasyonu ise Khelif'in çocukluk fotoğrafını paylaşarak cinsiyeti konusunda kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Gerçek farklıydı; Imane Khelif, trans bir kadın değil, biyolojik erkek olarak da doğmadı. Trans kadın olarak sınıflandırılmayan Khelif'in cinsiyeti doğumunda kadın olarak belirtildi.
Testesteron seviyesi yüksek olarak saptanan sporcu için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan inceleme sonucunda 2024 Olimpiyatlarında kadınlar kategorisinde yarışmaya uygun raporu verildi. "Zavallı İtalyan kızcağız bir erkekle dövüştürüldü" iddiası çürüse de sosyal medyada kartopu gibi yayılan bilgilerin önüne geçilemedi.
Tartışmalar ilerlerken gecenin ilerleyen saatlerinde Carini'nin 2022 Dünya Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli ile karşılaştığı maçta da aldığı bir darbeden sonra maçtan çekildiğine dair bir video görüldü. Yorumlarda ve uluslararası kamuyounda Carini'nin bunu bir taktik haline dönüştürdüğü konuşulmaya başlandı.
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