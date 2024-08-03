Özür Diledi: Real Madrid’de Arda Güler de Rüdiger’in Hedefi Oldu

Real Madrid’de oynayan Milli Futbolcu Arda Güler, takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Güler’e, Rüdiger tarafından idmanda yapılan sert faul ise sosyal medyada da konuşuldu. Rüdiger sonrasında Arda Güler’den özür diledi.