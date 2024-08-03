Özür Diledi: Real Madrid’de Arda Güler de Rüdiger’in Hedefi Oldu
Özür Diledi: Real Madrid’de Arda Güler de Rüdiger’in Hedefi Oldu
Real Madrid’de oynayan Milli Futbolcu Arda Güler, takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Güler’e, Rüdiger tarafından idmanda yapılan sert faul ise sosyal medyada da konuşuldu. Rüdiger sonrasında Arda Güler’den özür diledi.
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La Liga’nın başlamasına kısa süre kala Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Bu sezon Real Madrid’de 11’in değişmezi olmak için çalışan Arda Güler ise idmanlarda kendini göstermeye başladı.
Marca’nın paylaştığı görüntülerde, Arda Güler’e Rüdiger tarafından yapılan sert faul yer aldı. Rüdiger sonrasında milli yıldızdan özür diledi.
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Rüdiger, Real Madrid’in yeni transferi Endrick’e yaptığı sert faullü de gündem olmuştu.
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