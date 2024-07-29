Futbola Veda Eden Toni Kroos'tan Arda Güler İtirafı
Futbola Veda Eden Toni Kroos'tan Arda Güler İtirafı
Alman yıldız Toni Kroos, Real Madrid'den takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, Arda'dan 'inanılmaz' diyerek bahsetti.
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2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'e geride bıraktığımız sezonun sonunda veda eden Kroos, EURO 2024 sonrası da aktif futbolculuk hayatını noktalamıştı.
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Sky Deutschland'a röportaj veren Alman yıldız, Arda Güler hakkında konuştu.
"Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var"
"Sol ayağı inanılmaz"
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