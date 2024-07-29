Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Futbola Veda Eden Toni Kroos'tan Arda Güler İtirafı

Futbola Veda Eden Toni Kroos'tan Arda Güler İtirafı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 09:16

Alman yıldız Toni Kroos, Real Madrid'den takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, Arda'dan 'inanılmaz' diyerek bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'e geride bıraktığımız sezonun sonunda veda eden Kroos, EURO 2024 sonrası da aktif futbolculuk hayatını noktalamıştı.

2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'e geride bıraktığımız sezonun sonunda veda eden Kroos, EURO 2024 sonrası da aktif futbolculuk hayatını noktalamıştı.

Sky Deutschland'a röportaj veren Alman yıldız, Arda Güler hakkında konuştu.

Sky Deutschland'a röportaj veren Alman yıldız, Arda Güler hakkında konuştu.

"Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var"

"Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var"

'Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var.' 

"Sol ayağı inanılmaz"

"Sol ayağı inanılmaz"

Arda'nın takıma katıldığı günden bu yana dikkatlerini üzerine çektiğini ifade eden Kroos, son olarak 'Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz. Bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
10
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın