Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Lig başlamadan kaos başladı
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2. Futbol hep stres
3. Lige renk katacağı kesin
4. Şaşırtmıyor...
5. Özgenur Çetiner 😯
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6.
7. Doğrusunu unutturdu 😂
8. Nerelerde şimdi acaba?
9. Beklenen 8...
10. Tam olarak böyle 👌
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11. 😂
12. Beğenmemişler 🙄
13. Ali Koç ile yıllarca süren küslüğün sebeplerinden biri de buymuş 🤔
14. Doğru bir tespit 🚀
15. Kalmalı mı? Gitmeli mi?
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16. Ceza aldığından haberi bile yokmuş 😂
17. Geçmiş olsun 🙌
18. Çizememiş de 😁
19. Hala akıllarda 🥲
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