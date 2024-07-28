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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 21:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Lig başlamadan kaos başladı

1. Lig başlamadan kaos başladı
twitter.com

2. Futbol hep stres

2. Futbol hep stres
twitter.com

3. Lige renk katacağı kesin

3. Lige renk katacağı kesin
twitter.com

4. Şaşırtmıyor...

4. Şaşırtmıyor...
twitter.com

5. Özgenur Çetiner 😯

5. Özgenur Çetiner 😯
twitter.com
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6.

6.
twitter.com

7. Doğrusunu unutturdu 😂

7. Doğrusunu unutturdu 😂
twitter.com

8. Nerelerde şimdi acaba?

8. Nerelerde şimdi acaba?
twitter.com

9. Beklenen 8...

9. Beklenen 8...
twitter.com

10. Tam olarak böyle 👌

10. Tam olarak böyle 👌
twitter.com
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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. Beğenmemişler 🙄

12. Beğenmemişler 🙄
twitter.com

13. Ali Koç ile yıllarca süren küslüğün sebeplerinden biri de buymuş 🤔

13. Ali Koç ile yıllarca süren küslüğün sebeplerinden biri de buymuş 🤔
twitter.com

14. Doğru bir tespit 🚀

14. Doğru bir tespit 🚀
twitter.com

15. Kalmalı mı? Gitmeli mi?

15. Kalmalı mı? Gitmeli mi?
twitter.com
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16. Ceza aldığından haberi bile yokmuş 😂

16. Ceza aldığından haberi bile yokmuş 😂
twitter.com

17. Geçmiş olsun 🙌

17. Geçmiş olsun 🙌
twitter.com

18. Çizememiş de 😁

18. Çizememiş de 😁
twitter.com

19. Hala akıllarda 🥲

19. Hala akıllarda 🥲
twitter.com
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