İspanyol Yıldız Alexia Putellas'tan Nijerya Maçında Mükemmel Gol
İspanyol Yıldız Alexia Putellas'tan Nijerya Maçında Mükemmel Gol
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Paris Olimpiyat Oyunları'na 2-1'lik Japonya galibiyeti ile başlayan İspanya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, 85'te Putellas'ın frikikten attığı golle galibiyete uzandı.
Putellas'ın muhteşem golü 👇
Golün tribün çekimi 👇
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