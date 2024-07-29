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İspanyol Yıldız Alexia Putellas'tan Nijerya Maçında Mükemmel Gol

İspanyol Yıldız Alexia Putellas'tan Nijerya Maçında Mükemmel Gol

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 08:25

Paris 2024'te Kadınlar Futbol müsabakasında Barcelona'nın İspanyol yıldızı Alexia Putellas, frikikten attığı golle Nijerya filelerini havalandırdı.

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Paris Olimpiyat Oyunları'na 2-1'lik Japonya galibiyeti ile başlayan İspanya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya ile karşı karşıya geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları'na 2-1'lik Japonya galibiyeti ile başlayan İspanya, C Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 85'te Putellas'ın frikikten attığı golle galibiyete uzandı.

Sarı-kırmızılılar, 85'te Putellas'ın frikikten attığı golle galibiyete uzandı.

Putellas'ın muhteşem golü 👇

Golün tribün çekimi 👇

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