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Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcu Arda Güler'e Premier Lig'den Talip!

Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcu Arda Güler'e Premier Lig'den Talip!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 19:12

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'i transfer etmek için elfatun-beyazlı kulübün kapısını çaldığı iddia edildi. (Defensa Central)

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EURO 2024'te ortaya koyduğu performansla dünya devlerinin radarına giren Arda Güler hakkında transfer dedikoduları gün geçtikçe artıyor.

EURO 2024'te ortaya koyduğu performansla dünya devlerinin radarına giren Arda Güler hakkında transfer dedikoduları gün geçtikçe artıyor.

Real Madrid formasıyla da geçtiğimiz sezonunun son bölümüne damga vuran milli futbolcu, bu kez İngiliz devi Newcastle'ın gündeminde.

Real Madrid formasıyla da geçtiğimiz sezonunun son bölümüne damga vuran milli futbolcu, bu kez İngiliz devi Newcastle'ın gündeminde.

İspanya basınından Defensa Central'in haberine göre Premier Lig ekibi, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyebileceğini bir şirket aracılığıyla Real Madrid'e iletti.

İspanya basınından Defensa Central'in haberine göre Premier Lig ekibi, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyebileceğini bir şirket aracılığıyla Real Madrid'e iletti.

Ancak Madrid'in bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ancak Madrid'in bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Ancelotti'nin Arda'nın gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda forma şansı vereceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Ancelotti'nin Arda'nın gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda forma şansı vereceği belirtilmişti.
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