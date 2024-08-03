Eskişehirspor Yeni Formalarını Tanıttı: Kadın Taraftarlara Sürpriz Var
Eskişehirspor Yeni Formalarını Tanıttı: Kadın Taraftarlara Sürpriz Var
Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen çekimlerde formalar büyük beğeni kazanırken, kadın taraftarlar için tasarlanan formalar dikkat çekti.
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Yeni sezon öncesi forma tanıtımını video kliple yapan takımlar arasında Eskişehirspor da katıldı. Ülke futbolunda önemli bir mazisi olan Eskişehirspor kulüp olarak hak ettiği ligde olmasa da forma tasarımlarıyla bir kez daha kendini ülke futboluna hatırlattı. Dört formasını da duyuran Eskişehirspor "klasik" tercihlerden şaşmadı.
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"Klasik çubuku" olarak adlandırılacak formanın arka bölümünde yer alan detay kalpleri fethetti. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasına yer verilen forma tarafsız futbol severler tarafından da ayrıca beğenildi.
Yine Eskişehirspor'un klasikleşen "beyaz" forma tericihine de ufak dokunuşlar bu sezon da yapılarak taraftarların beğenisine sunuldu. Bir diğer forma ise siyah ağırlıklı seçildi.
Soğuk bir Süper Lig akşamında Eskişehir Atatürk Stadı'nda maraton tribüne koşan Eskişehirsporlu futbolcuları bir anda gözlerimizin önüne getirecek sarı forma da bu sezon unutulmadı.
Ancak forma konusunda bu sezonun en büyük sürprizi kadın taraftarlar için hazırlanan formalar oldu. Crop model şeklinde tasarlanan formalara tanıtım klibinde yer verilirken sosyal medya hesabından ayrıca bu formalarla ilgili paylaşımlar yapılarak ön plana çıkarıldı.
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Forma ve tasarım konularında "tutucu" olanların eleştirilerine neden olsa da büyük bir çoğunluğun desteklediği tasarımlar bu sezon Eskişehirspor tribünlerinde bol bol karşımız çıkacağa benziyor.
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