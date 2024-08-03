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Boks'ta Tarihin En Tarışmalı Yarı Finali: Suwannapheng ve Khelif Karşı Karşıya

Boks'ta Tarihin En Tarışmalı Yarı Finali: Suwannapheng ve Khelif Karşı Karşıya

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 20:34

Paris Olimpiyatları'nda Çeyrek Final Boks maçında Busenaz Sürmeneli'yi yenerek yarı finale yükselen Taylandlı boksör Suwannapheng'ın rakibi belli oldu.

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Çeyrek Final'de temsilcimiz Busenaz Sürmeneli'yi yenerek yarı final sevinci yaşayan Suwannapheng, Olimpiyatlar'ın en çok tartışılan isimlerinden oldu.

Çeyrek Final'de temsilcimiz Busenaz Sürmeneli'yi yenerek yarı final sevinci yaşayan Suwannapheng, Olimpiyatlar'ın en çok tartışılan isimlerinden oldu.

Suwannapheng de Olimpiyatlar'da cinsiyet tartışmaları ile gündeme geldi. Trans bir sporcu olduğu iddia edilen Suwannapheng'in de cinsiyet testlerini geçemediği iddia edildi. Ancak daha önce Khelif'in diskalifiye edilmesi sonucu Taylandlı sporcu direkt finale yükselebilmişti. Yani eldeki verilerle ortaya çıkan nokta, Taylandlı sporcunun eleştirilme sebebi "yeterince" feminen görünmemesi.

Suwannapheng de Olimpiyatlar'da cinsiyet tartışmaları ile gündeme geldi. Trans bir sporcu olduğu iddia edilen Suwannapheng'in de cinsiyet testlerini geçemediği iddia edildi. Ancak daha önce Khelif'in diskalifiye edilmesi sonucu Taylandlı sporcu direkt finale yükselebilmişti. Yani eldeki verilerle ortaya çıkan nokta, Taylandlı sporcunun eleştirilme sebebi "yeterince" feminen görünmemesi.

Suwannapheng'in rakibi ise kendisi gibi cinsiyet tartışmaları altında mücadelesine devam eden Imane Khelif oldu. Khelif özellikle rakipleri tarafından eleştirilmiş, İtalyan rakibinin yarıştan çekilmesiyle bambaşka bir şekilde tartışılmaya başlanmıştı. İtalya Başbakanı Meloni'nin bile dahil olduğu tartışmalar eşliğine Khelif bugün de Macar rakibini yendi ve yarı finale yükseldi.

Suwannapheng'in rakibi ise kendisi gibi cinsiyet tartışmaları altında mücadelesine devam eden Imane Khelif oldu. Khelif özellikle rakipleri tarafından eleştirilmiş, İtalyan rakibinin yarıştan çekilmesiyle bambaşka bir şekilde tartışılmaya başlanmıştı. İtalya Başbakanı Meloni'nin bile dahil olduğu tartışmalar eşliğine Khelif bugün de Macar rakibini yendi ve yarı finale yükseldi.

Tartışmalı iki isimden biri bu eşleşmeyle birlikte altın madalya mücadelesine çıkacak. Olimpiyat Komitesi, iki sporcunun uygunlukları konusunda bir sıkıntı olmadığını söylese de iki sporcunun eşleşmiş olması eleştirileri bir kez daha artırdı.

Tartışmalı iki isimden biri bu eşleşmeyle birlikte altın madalya mücadelesine çıkacak. Olimpiyat Komitesi, iki sporcunun uygunlukları konusunda bir sıkıntı olmadığını söylese de iki sporcunun eşleşmiş olması eleştirileri bir kez daha artırdı.

Sporcumuz Busenaz Sürmeli'nin 2019'da, Suwannapheng'i yenerek şampiyonluğa ulaşması bugünkü eşleşme için ümidimizi artırsa da sporcumuz elenerek turnuvaya veda etti. Busenaz Sürmeneli Suwannapheng'i yenmesi halinde rakibi Imane Khelif olacaktı.

Sporcumuz Busenaz Sürmeli'nin 2019'da, Suwannapheng'i yenerek şampiyonluğa ulaşması bugünkü eşleşme için ümidimizi artırsa da sporcumuz elenerek turnuvaya veda etti. Busenaz Sürmeneli Suwannapheng'i yenmesi halinde rakibi Imane Khelif olacaktı.
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İkilinin mücadelesi yarın 23.34'te oynanacak.

İkilinin mücadelesi yarın 23.34'te oynanacak.

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