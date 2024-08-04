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Yorumcu Başak Koç'tan Spiker Kerem Öncel'e Sert Gönderme: "Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor"

Yorumcu Başak Koç'tan Spiker Kerem Öncel'e Sert Gönderme: "Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 13:39

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat yolculuğunu takip etmek isteyenler 3 maç boyunca sabah erken saatlerde TRT Spor karşısına geçti ve maç için geri sayıma başladı. İtalya-Türkiye maçı öncesinde TRT Spor ekranlarında sunucu ve yorumcuların maç öncesi son durumu anlatışlarını izleyenler ise duyduklarına inanamadı!

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Sultanlar'ın efsanevi kaptanı olan ve aynı zamanda yorumculuk yapan Özlem Özçelik ve sunucu Kerem Öncel, salondaki atmosferi aktardı, kameralar merkez stüdyoya çevrildi.

Sultanlar'ın efsanevi kaptanı olan ve aynı zamanda yorumculuk yapan Özlem Özçelik ve sunucu Kerem Öncel, salondaki atmosferi aktardı, kameralar merkez stüdyoya çevrildi.

Stüdyodaki yorumcu Başak Koç, hiç beklenmedik anda rap'çi tabiriyle Kerem Öncel'e 'diss' attı ve şunları söyledi:

Stüdyodaki yorumcu Başak Koç, hiç beklenmedik anda rap'çi tabiriyle Kerem Öncel'e 'diss' attı ve şunları söyledi:

"1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…"

"1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…"

İşte izleyicileri şaşırtan o anlar:

Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde benzer bir canlı yayın yapıldığında boyu aslında daha kısa olan Kerem Öncel'in Özlem Özçelik'ten uzun gözükmesinin, tartışmanın fitilini ateşleyen detay olduğu düşünülüyor.

Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde benzer bir canlı yayın yapıldığında boyu aslında daha kısa olan Kerem Öncel'in Özlem Özçelik'ten uzun gözükmesinin, tartışmanın fitilini ateşleyen detay olduğu düşünülüyor.
twitter.com
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Yaşananlara kayıtsız kalamayanlar soluğu X'te aldı. İşte dikkat çeken paylaşımlardan bazıları:

Yaşananlara kayıtsız kalamayanlar soluğu X'te aldı. İşte dikkat çeken paylaşımlardan bazıları:
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