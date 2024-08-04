Yorumcu Başak Koç'tan Spiker Kerem Öncel'e Sert Gönderme: "Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor"

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat yolculuğunu takip etmek isteyenler 3 maç boyunca sabah erken saatlerde TRT Spor karşısına geçti ve maç için geri sayıma başladı. İtalya-Türkiye maçı öncesinde TRT Spor ekranlarında sunucu ve yorumcuların maç öncesi son durumu anlatışlarını izleyenler ise duyduklarına inanamadı!