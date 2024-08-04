Tümer Metin, Okan Buruk ve Zaha Arasında Sorun Olduğunu İddia Etti!

Süper Kupa'da Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmasının etkileri sarı kırmızılı camiada devam ediyor. Maç sonunda Okan Buruk'un Zaha'nın taktiği sahaya yanlış aktardığını söylemesi ile ikili arasında da problem olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.