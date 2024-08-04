Tümer Metin, Okan Buruk ve Zaha Arasında Sorun Olduğunu İddia Etti!
Tümer Metin, Okan Buruk ve Zaha Arasında Sorun Olduğunu İddia Etti!
Süper Kupa'da Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmasının etkileri sarı kırmızılı camiada devam ediyor. Maç sonunda Okan Buruk'un Zaha'nın taktiği sahaya yanlış aktardığını söylemesi ile ikili arasında da problem olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.
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Okan Buruk, maç sonrasındaki basın toplantısında Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız oyuncunun bu taktiği yanlış anlayarak sahaya da yanlış aktardığını söylemişti. Maçın ardından yaşanan bu gelişme sonrasında Okan Buruk, "o karışıklığı düzeltmeye çalıştım" diyerek oyuncusunu eleştirdi.
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Yenen bazı golleri de buna bağlayan Buruk, "İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu." dedi.
Okan Buruk'un eleştirilerinin ardından yıldız oyuncu Zaha'nın da Instagram profil fotoğrafını değiştirerek siyaha çevirdiği iddia edildi.
Yaşananların ardından Okan Buruk ve Wilfried Zaha ile ilgili bir iddia da Tümer Metin'den geldi. Tivibu Spor kanalında maçı yorumlayan Tümer Metin ikilinin arasında sorun olduğunu iddia etti.
Tümer Metin, tatilde Okan Buruk ve yardımcısı İrfan Saraloğlu ile görüştüğünü ancak bu konunun gündeme gelmediği bilgisini vererek, ''Hiç teyit etmedim, sadece izlenimle söylüyorum. Okan Hoca ile Zaha arasında problem var." dedi.
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Parma ve Beşiktaş maçlarında ikilinin birbirine olan yaklaşımı üzerinden yorum yaptığını söyleyen Tümer Metin, "Zaha mutsuz, bu çok net dışarıya yansıyor." dedi.
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