Zaha Okan Buruk'un Taktiğini Yanlış Anlamış: "Karışıklığı Düzeltmeye Çalıştım" Dedi
Zaha Okan Buruk'un Taktiğini Yanlış Anlamış: "Karışıklığı Düzeltmeye Çalıştım" Dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, 10 kişi kaldıktan sonra Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız futbolcunun takım arkadaşların yanlış yönlendirdiğini belirtti.
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden Galatasaray, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.
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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Okan Buruk, maç sonrasındaki basın toplantısında Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız futbolcunun bu durumu takım arkadaşlarına yanlış anlattığını dile getirdi.
Okan Buruk'un açıklaması 👇
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