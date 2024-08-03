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Zaha Okan Buruk'un Taktiğini Yanlış Anlamış: "Karışıklığı Düzeltmeye Çalıştım" Dedi

Zaha Okan Buruk'un Taktiğini Yanlış Anlamış: "Karışıklığı Düzeltmeye Çalıştım" Dedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 00:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, 10 kişi kaldıktan sonra Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız futbolcunun takım arkadaşların yanlış yönlendirdiğini belirtti.

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden Galatasaray, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden Galatasaray, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Okan Buruk, maç sonrasındaki basın toplantısında Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız futbolcunun bu durumu takım arkadaşlarına yanlış anlattığını dile getirdi.

Okan Buruk, maç sonrasındaki basın toplantısında Zaha'ya taktik verdiğini ancak yıldız futbolcunun bu durumu takım arkadaşlarına yanlış anlattığını dile getirdi.

Okan Buruk'un açıklaması 👇

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