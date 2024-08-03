Galatasaray Taraftarı Farklı Beşiktaş Mağlubiyetinin Ardından Yönetime Öfkeli

Galatasaray için sezonun ilk resmi maçı, beklenildiği gibi geçmedi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçından 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Alınan farklı mağlubiyetin ardından taraftarlar, oynanan oyunu, teknik direktör Okan Buruk'u ve henüz gerçekleşmeyen transferlerden dolayı yönetimi eleştirdi.