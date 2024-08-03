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Galatasaray Taraftarı Farklı Beşiktaş Mağlubiyetinin Ardından Yönetime Öfkeli

Galatasaray Taraftarı Farklı Beşiktaş Mağlubiyetinin Ardından Yönetime Öfkeli

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 23:59

Galatasaray için sezonun ilk resmi maçı, beklenildiği gibi geçmedi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçından 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Alınan farklı mağlubiyetin ardından taraftarlar, oynanan oyunu, teknik direktör Okan Buruk'u ve henüz gerçekleşmeyen transferlerden dolayı yönetimi eleştirdi.

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Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-0’lık skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, ortaya koyulan performanstan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, ortaya koyulan performanstan memnun olmadıklarını dile getirdi.
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