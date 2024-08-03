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Beşiktaş , Galatasaray
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'da Şampiyonluğa Ulaşmasına Gelen Tepkiler!

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'da Şampiyonluğa Ulaşmasına Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 23:12

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.

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Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.

Zaferi getiren goller, Immobile (2), Svensson, Silva ve Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu galibiyetle kariyerinde 7. kupasını kazanmış oldu.

Maçın golleri 👇

1. Futbolseverlerin mücadeleye dair yorumları 👇

1. Futbolseverlerin mücadeleye dair yorumları 👇
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