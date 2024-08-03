Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'da Şampiyonluğa Ulaşmasına Gelen Tepkiler!
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'da Şampiyonluğa Ulaşmasına Gelen Tepkiler!
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.
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Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.
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1. Futbolseverlerin mücadeleye dair yorumları 👇
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