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Fred'in Sakatlığıyla Sarsılan Fenerbahçe'de Amrabat Hareketliliği: Teklif Edilen Rakam Belli Oldu

Fred'in Sakatlığıyla Sarsılan Fenerbahçe'de Amrabat Hareketliliği: Teklif Edilen Rakam Belli Oldu

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 10:14

Lugano maçında sakatlanarak Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Fred'in yerine Fenerbahçe hızlı bir şekilde çözüm bulmak istiyor.

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Fenerbahçe, Lugano'yu zorlu maçların ardından elese de Fred'in sakatlığı moralleri bozdu. Geçtiğimiz sezon da başarılı oyuncunun sakat olduğu bölümlerde zorlanan sarı lacivertliler, benzer bir sorunu yaşamamak adına sezona takviye ile girmek istiyor.

Fenerbahçe, Lugano'yu zorlu maçların ardından elese de Fred'in sakatlığı moralleri bozdu. Geçtiğimiz sezon da başarılı oyuncunun sakat olduğu bölümlerde zorlanan sarı lacivertliler, benzer bir sorunu yaşamamak adına sezona takviye ile girmek istiyor.

Fred'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarında Fenerbahçe ibreyi Fiorentina'nın yıldızına çevirdi. Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Faslı yıldız için Fenerbahçe'nin teklifi de belli oldu.

Fred'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarında Fenerbahçe ibreyi Fiorentina'nın yıldızına çevirdi. Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Faslı yıldız için Fenerbahçe'nin teklifi de belli oldu.

Fenerbahçe, Fiorentina'ya yaptığı ilk teklifte 12.5 Milyon Avro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Oyuncuya ise ilk teklif 3.5 Milyon Avro oldu.

Fenerbahçe, Fiorentina'ya yaptığı ilk teklifte 12.5 Milyon Avro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Oyuncuya ise ilk teklif 3.5 Milyon Avro oldu.

İki taraf da teklifi az bulurken; Fenerbahçe önce Amrabat için 5 Milyon Avro'ya çıktı ardından Fiorentina'dan gelecek teklifi beklemeye karar verdi. İtalyanların 15 Milyon Avro talebi üzerine Fenerbahçe pazarlıkla bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

İki taraf da teklifi az bulurken; Fenerbahçe önce Amrabat için 5 Milyon Avro'ya çıktı ardından Fiorentina'dan gelecek teklifi beklemeye karar verdi. İtalyanların 15 Milyon Avro talebi üzerine Fenerbahçe pazarlıkla bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Amrabat transferinin olmaması halinde Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer isimler Sander Berge, Scott McTominay ve Nicolas Dominguez.

Amrabat transferinin olmaması halinde Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer isimler Sander Berge, Scott McTominay ve Nicolas Dominguez.

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