Süper Kupa'da Tarihi Fark Sonrası Galatasaray Taraftarından Erden Timur İsyanı
Süper Kupa'da Tarihi Fark Sonrası Galatasaray Taraftarından Erden Timur İsyanı
Galatasaray'ın kaybettiği Süper Kup maçından sonra transferler, takımın durumu, yönetimin tavırları birleşince Galatasaray taraftarı Erden Timur'u destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı. 'Tutunacak bir dalım olsaydı tutunurdum' diyerek istifa eden Timur'a destek büyürken, onun gitmesine neden olduğu iddia edilen yöneticilere öfke büyük.
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Görevden ayrılırken yaptığı konuşma ve sonrasında Başkan Dursun Özbek'in hakkında söyledikleriyle gündem olan Erden Timur, dün geceki mağlubiyetten sonra Galatasaray taraftarları tarafından tekrar hatırlandı.
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Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren birçok transfer çalımında imzası olan Erden Timur'un geri dönmesi içinde çağrılar yapılmaya başlandı. Bir iddiaya göre yönetimde bazı isimler Timur geri dönmezse istifaya hazırlanıyor. Galatasaray taraftarı da dün tepkisini sosyal medyada gösterdi.
Erden Timur'un ayrılmasına neden olduğu iddia edilen yöneticilere tepki çok fazla
"Küstürmeyecektiniz..."
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Maç sonunda çağrılar başladı
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