Süper Kupa'da Tarihi Fark Sonrası Galatasaray Taraftarından Erden Timur İsyanı

Galatasaray'ın kaybettiği Süper Kup maçından sonra transferler, takımın durumu, yönetimin tavırları birleşince Galatasaray taraftarı Erden Timur'u destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı. 'Tutunacak bir dalım olsaydı tutunurdum' diyerek istifa eden Timur'a destek büyürken, onun gitmesine neden olduğu iddia edilen yöneticilere öfke büyük.