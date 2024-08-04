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Süper Kupa'da Tarihi Fark Sonrası Galatasaray Taraftarından Erden Timur İsyanı

Süper Kupa'da Tarihi Fark Sonrası Galatasaray Taraftarından Erden Timur İsyanı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 16:58

Galatasaray'ın kaybettiği Süper Kup maçından sonra transferler, takımın durumu, yönetimin tavırları birleşince Galatasaray taraftarı Erden Timur'u destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı. 'Tutunacak bir dalım olsaydı tutunurdum' diyerek istifa eden Timur'a destek büyürken, onun gitmesine neden olduğu iddia edilen yöneticilere öfke büyük.

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Görevden ayrılırken yaptığı konuşma ve sonrasında Başkan Dursun Özbek'in hakkında söyledikleriyle gündem olan Erden Timur, dün geceki mağlubiyetten sonra Galatasaray taraftarları tarafından tekrar hatırlandı.

Görevden ayrılırken yaptığı konuşma ve sonrasında Başkan Dursun Özbek'in hakkında söyledikleriyle gündem olan Erden Timur, dün geceki mağlubiyetten sonra Galatasaray taraftarları tarafından tekrar hatırlandı.

Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren birçok transfer çalımında imzası olan Erden Timur'un geri dönmesi içinde çağrılar yapılmaya başlandı. Bir iddiaya göre yönetimde bazı isimler Timur geri dönmezse istifaya hazırlanıyor. Galatasaray taraftarı da dün tepkisini sosyal medyada gösterdi.

Geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren birçok transfer çalımında imzası olan Erden Timur'un geri dönmesi içinde çağrılar yapılmaya başlandı. Bir iddiaya göre yönetimde bazı isimler Timur geri dönmezse istifaya hazırlanıyor. Galatasaray taraftarı da dün tepkisini sosyal medyada gösterdi.

"Dominasyonun ardından çöküş dönemi..."

Erden Timur'un ayrılmasına neden olduğu iddia edilen yöneticilere tepki çok fazla

Erden Timur'un ayrılmasına neden olduğu iddia edilen yöneticilere tepki çok fazla
twitter.com

"Küstürmeyecektiniz..."

"Küstürmeyecektiniz..."
twitter.com
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Yönetimde olduğu gibi taraftarlar içinde de "dön" çağrısı hayli fazla

Maç sonunda çağrılar başladı

Maç sonunda çağrılar başladı
twitter.com
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