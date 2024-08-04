Görüş Bildir
Haberler
Spor
Okçuların Mesafesini Her Gören Aynı Tepkiyi Veriyor: "Gerçekten Uzak, Aşırı Uzak, Epey Uzak"

Okçuların Mesafesini Her Gören Aynı Tepkiyi Veriyor: "Gerçekten Uzak, Aşırı Uzak, Epey Uzak"

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:01

Ülkemizde en çok takip edilen branşlardan olan okçuluk, atış mesafesini görenleri şaşırtıyor. Televizyon rejileri tarafından sadece atıcı ve hedef tahtasını görebildiğimiz yayınlarda bu mesafeyi görebilmek mümkün değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konu bugün Maçkolik YouTube Genel Yayın Yönetmeni Buğra Balaban'ın paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

Yine reji marifetiyle dümdüz gidiyor gibi görünen okun aslında hedefe nasıl ilerlediğini gösteren bir video paylaşıldı.

"Dürbünde neye bakıyorlar?" sorusuna muhtemelen hepimiz aynı cevabı vermiştik

Legolas en iyi ihtimalle Çeyrek Final'de elenmişti

Bir sosyal medya kullanısının paylaştığı bir görüntüde ise mesafe böyle göründü

Bir sosyal medya kullanısının paylaştığı bir görüntüde ise mesafe böyle göründü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nevzat Aydın da "izlenebilirlik" açısından şikayetçi olanlardan

Nevzat Aydın da "izlenebilirlik" açısından şikayetçi olanlardan
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın