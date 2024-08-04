Okçuların Mesafesini Her Gören Aynı Tepkiyi Veriyor: "Gerçekten Uzak, Aşırı Uzak, Epey Uzak"
Okçuların Mesafesini Her Gören Aynı Tepkiyi Veriyor: "Gerçekten Uzak, Aşırı Uzak, Epey Uzak"
Ülkemizde en çok takip edilen branşlardan olan okçuluk, atış mesafesini görenleri şaşırtıyor. Televizyon rejileri tarafından sadece atıcı ve hedef tahtasını görebildiğimiz yayınlarda bu mesafeyi görebilmek mümkün değil.
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Bir sosyal medya kullanısının paylaştığı bir görüntüde ise mesafe böyle göründü
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Nevzat Aydın da "izlenebilirlik" açısından şikayetçi olanlardan
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