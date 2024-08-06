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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci Attı Golden Sonra Yusuf Dikeç'i Hatırlattı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci Attı Golden Sonra Yusuf Dikeç'i Hatırlattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 23:48

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı gol sonrası sevinici Yusuf Dikeç pozu yaparak yaşadı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu.
media.fenerbahce.org

Mücadele ev sahibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadele ev sahibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
media.fenerbahce.org

Temsilcimizin tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Temsilcimizin tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
media.fenerbahce.org

Milli futbolcu, gol sevincini Paris 2024'te ülkemize Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozuyla kutladı.

Milli futbolcu, gol sevincini Paris 2024'te ülkemize Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozuyla kutladı.

Dikeç, ekipman kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.

Dikeç, ekipman kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
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