Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci Attı Golden Sonra Yusuf Dikeç'i Hatırlattı
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci Attı Golden Sonra Yusuf Dikeç'i Hatırlattı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı gol sonrası sevinici Yusuf Dikeç pozu yaparak yaşadı.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu.
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Mücadele ev sahibinin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Temsilcimizin tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Milli futbolcu, gol sevincini Paris 2024'te ülkemize Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozuyla kutladı.
Dikeç, ekipman kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.
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