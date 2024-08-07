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Bu Defa Tom Hardy Paylaştı: Olimpiyatlar Bitiyor Ama Yusuf Dikeç Hayranlığı Bitmiyor

Bu Defa Tom Hardy Paylaştı: Olimpiyatlar Bitiyor Ama Yusuf Dikeç Hayranlığı Bitmiyor

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 11:11 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 11:13

Paris Olimpiyatları'nda son oyunlara yaklaşırken ilgi bir an olsun azalmıyor, aksine hem sporculara hem de organizasyona ünlü isimlerin desteği artarak devam ediyor. Gündemdeki yerini koruyan en önemli sporculardan biri de milli sporcumuz Yusuf Dikeç oldu.

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Yusuf Dikeç bir fenomen olarak, Olimpiyatlar'da dünya rekoru kıran sporculara bile ilham olurken sanat dünyasında da birçok isim Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımlar yapıyor.

Yusuf Dikeç bir fenomen olarak, Olimpiyatlar'da dünya rekoru kıran sporculara bile ilham olurken sanat dünyasında da birçok isim Yusuf Dikeç'le ilgili paylaşımlar yapıyor.

Yeşil sahalarda da bu sezon bol bol göreceğimiz bir gol sevincine dönüşüen Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu ve kazandığı madalya son olarak Tom Hardy'nin Instagram'ında da kendine yer buldu.

Yeşil sahalarda da bu sezon bol bol göreceğimiz bir gol sevincine dönüşüen Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu ve kazandığı madalya son olarak Tom Hardy'nin Instagram'ında da kendine yer buldu.

Tom Hardy, Instagram'da Yusuf Dikeç'in kendi paylaşımını story olarak hesabında paylaştı. Hardy, "Efsane" dediği Yusuf Dikeç için samimi bir paylaşımda bulundu.

Tom Hardy, Instagram'da Yusuf Dikeç'in kendi paylaşımını story olarak hesabında paylaştı. Hardy, "Efsane" dediği Yusuf Dikeç için samimi bir paylaşımda bulundu.

Tom Hardy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Efsane 🔥🔥❤"

Tom Hardy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Efsane 🔥🔥❤"

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