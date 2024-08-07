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Serdar Ali Çelikler, Mourinho Futbolunu Nuri Bilge Ceylan Filmlerine Benzetti

Serdar Ali Çelikler, Mourinho Futbolunu Nuri Bilge Ceylan Filmlerine Benzetti

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 10:25

Jose Mourinho, zaman zaman gittiği her ülkede oynattığı futbol nedeniyle eleştiri alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı için 'otobüs çekme' deyimi sık sık kullanılsa da Türkiye'de çok daha doyurucu ve çeşitli eleştirilerin ya da yorumların muhatabı olacağını biliyorduk. Şimdi yavaş yavaş o eleştiriler dillendirilmeye başlandı.

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Şampiyonlar Ligi, Ön Eleme Turunda ilk kez mağlup olma duygusunu tadan Jose Mourinho, Kadıköy'de oynanacak maçtan umutlu. Ancak Mourinho'nun maç içindeki tercihleri ve oynattığı futbol erken bir tarihte de olsa eleştirilmeye başlandı.

Şampiyonlar Ligi, Ön Eleme Turunda ilk kez mağlup olma duygusunu tadan Jose Mourinho, Kadıköy'de oynanacak maçtan umutlu. Ancak Mourinho'nun maç içindeki tercihleri ve oynattığı futbol erken bir tarihte de olsa eleştirilmeye başlandı.

Lugono'yu tartışmalı bir futbolla eledikten sonra Lille deplasmanında gelen mağlubiyetle homurdanmalar başladı. Bazı taraftarların "Fenerbahçe böyle mi oynar?" sorularına ilk yanıt Serdar Ali Çelikler'den geldi. Maç anında yaptığı yorum gündem olan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe taraftarına kısaca "ne bekliyordunuz?" dedi.

Lugono'yu tartışmalı bir futbolla eledikten sonra Lille deplasmanında gelen mağlubiyetle homurdanmalar başladı. Bazı taraftarların "Fenerbahçe böyle mi oynar?" sorularına ilk yanıt Serdar Ali Çelikler'den geldi. Maç anında yaptığı yorum gündem olan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe taraftarına kısaca "ne bekliyordunuz?" dedi.

Serdar Ali Çelikler, maç içerisindeki tempoyu ve Fenerbahçe'nin futboluna şu sözlerle yorumladı: " Spiker de dahil herkes niye bu kadar temposusuz, niye bu kadar bekliyoruz diyor. Ben de buna şaşırıyorum Mourinho’dan ne bekliyorduk?"

Serdar Ali Çelikler, maç içerisindeki tempoyu ve Fenerbahçe'nin futboluna şu sözlerle yorumladı: " Spiker de dahil herkes niye bu kadar temposusuz, niye bu kadar bekliyoruz diyor. Ben de buna şaşırıyorum Mourinho’dan ne bekliyorduk?"

Mourinho'nun futbolunu Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmlere benzeten yorumcu, taraftarlara bir John Wick filmi aksiyonu beklememelerini tavsiye etti:

Mourinho'nun futbolunu Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmlere benzeten yorumcu, taraftarlara bir John Wick filmi aksiyonu beklememelerini tavsiye etti:

'Mourinho'yu aldıysan bunları bilmen lazım. Bu Christopher Nolan filmi gibi değil, John Wick gibi değil. Her dakika aksiyon yok. Nuri Bilge filmi gibi bu. Oturacaksın, aa falan diyeceksin, bakmışsın ödül almış. Biz mi anlamadık deyip bir daha bakacaksın. Her dakika aksiyon yok, 27.hafta çok sıkıldık falan diyeceksin. Sonra bakacaksın dört maç alsan başka bir şey konuşulacak. Böyle bir tercih yaptınız siz.'

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