Serdar Ali Çelikler, Mourinho Futbolunu Nuri Bilge Ceylan Filmlerine Benzetti
Serdar Ali Çelikler, Mourinho Futbolunu Nuri Bilge Ceylan Filmlerine Benzetti
Jose Mourinho, zaman zaman gittiği her ülkede oynattığı futbol nedeniyle eleştiri alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı için 'otobüs çekme' deyimi sık sık kullanılsa da Türkiye'de çok daha doyurucu ve çeşitli eleştirilerin ya da yorumların muhatabı olacağını biliyorduk. Şimdi yavaş yavaş o eleştiriler dillendirilmeye başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi, Ön Eleme Turunda ilk kez mağlup olma duygusunu tadan Jose Mourinho, Kadıköy'de oynanacak maçtan umutlu. Ancak Mourinho'nun maç içindeki tercihleri ve oynattığı futbol erken bir tarihte de olsa eleştirilmeye başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lugono'yu tartışmalı bir futbolla eledikten sonra Lille deplasmanında gelen mağlubiyetle homurdanmalar başladı. Bazı taraftarların "Fenerbahçe böyle mi oynar?" sorularına ilk yanıt Serdar Ali Çelikler'den geldi. Maç anında yaptığı yorum gündem olan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe taraftarına kısaca "ne bekliyordunuz?" dedi.
Serdar Ali Çelikler, maç içerisindeki tempoyu ve Fenerbahçe'nin futboluna şu sözlerle yorumladı: " Spiker de dahil herkes niye bu kadar temposusuz, niye bu kadar bekliyoruz diyor. Ben de buna şaşırıyorum Mourinho’dan ne bekliyorduk?"
Mourinho'nun futbolunu Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmlere benzeten yorumcu, taraftarlara bir John Wick filmi aksiyonu beklememelerini tavsiye etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın