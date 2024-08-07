Serdar Ali Çelikler, Mourinho Futbolunu Nuri Bilge Ceylan Filmlerine Benzetti

'Mourinho'yu aldıysan bunları bilmen lazım. Bu Christopher Nolan filmi gibi değil, John Wick gibi değil. Her dakika aksiyon yok. Nuri Bilge filmi gibi bu. Oturacaksın, aa falan diyeceksin, bakmışsın ödül almış. Biz mi anlamadık deyip bir daha bakacaksın. Her dakika aksiyon yok, 27.hafta çok sıkıldık falan diyeceksin. Sonra bakacaksın dört maç alsan başka bir şey konuşulacak. Böyle bir tercih yaptınız siz.'