Fenerbahçe'nin Lille'e 2-1 Mağlup Olarak Şampiyonlar Ligi'nde Turu Kadıköy'e Bırakmasına Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin Lille'e 2-1 Mağlup Olarak Şampiyonlar Ligi'nde Turu Kadıköy'e Bırakmasına Gelen Tepkiler
Yeni sezonda Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme'deki ilk maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup ve hafta evinde oynanacak rövanş maçını beklemeye başladı. Peki taraftarlar, oynanan oyun hakkında ne düşünüyor? İşte futbolseverlerin mücadeleye dair yorumları.
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