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Fenerbahçe'nin Lille'e 2-1 Mağlup Olarak Şampiyonlar Ligi'nde Turu Kadıköy'e Bırakmasına Gelen Tepkiler

Fenerbahçe'nin Lille'e 2-1 Mağlup Olarak Şampiyonlar Ligi'nde Turu Kadıköy'e Bırakmasına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 00:36

Yeni sezonda Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme'deki ilk maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup ve hafta evinde oynanacak rövanş maçını beklemeye başladı. Peki taraftarlar, oynanan oyun hakkında ne düşünüyor? İşte futbolseverlerin mücadeleye dair yorumları.

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