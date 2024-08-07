Yeni Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da İlk El Attığı Yer Korsan Yayın Oldu
Yeni Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da İlk El Attığı Yer Korsan Yayın Oldu
Futbolda en önemli sorunlardan biri olarak adlandırılan korsan yayınlar yeni seçilen federasyonun da ilk gündem maddelerinden biri oldu.
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Türkiye'de yayıncı kuruluşun elindeki en önemli pazarlık unsurlarından biri önlenemeyen korsan maç yayınlarının olduğu biliniyor. Düşen yıllık ücrette dahi bu konunun önemi hayli büyük.
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Yayıncı kuruluş ve kulüplerin sıklıkla dile getirdiği bu duruma her gelen Futbol Federasyonu da kendince önlemler almaya çalışıyor. Yasa ile ya da IP ve link engeli ile önlenmeye çalışılan durumun önüne bir türlü geçilemedi.
beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın konuğu olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bunun önüne geçebileceklerini iddia etti. Hacıosmanoğlu "Korsan yayın için şu an yukarıda ekibimiz genel müdürünüzle görüşüyor. Çok iyi bir yazılımcı ekibimiz var, çok basit bir şekilde onu engelleyebiliyorlar. Şu an bunun üzerine görüşme yapıyorlar. Korsan yayını da bitireceğiz." dedi.
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