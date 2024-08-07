TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözünü Hatırlattı: Amedspor Maçına Gideceğim
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözünü Hatırlattı: Amedspor Maçına Gideceğim
TFF Seçimli Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlığı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı programda kongre günü verdiği sözlere değindi. Amedspor'la ilgili sözlerini 'kardeşliği başlatacağız' diye açıklayan Hacıosmanoğlu 'onlara sözüm var' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de futbolun tüm paydaşlarının eleştiri oklarına hedef olan Mehmet Büyükekşi ve yönetimine karşı aldığı destek ve tepki oylarıyla başkan seçilen Hacıosmanoğlu, ilk ayında olumlu bir grafik çiziyor. Süper Kupa mücadelesinde de iki takım taraftarı tarafından pozitif mesajlarla karşılanan Hacıosmanoğlu, her zaman "adalet" ve "adil oyun" vurgusu yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kongrede de sık sık adalet vurgusu yapan Başkan Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor ile Diyarbakırspor maç yaparsa takdir hakkı az da olsa güçsüz olan takımdan Diyarbakırspor'dan yana kullanılmalı" diyerek ilginç ve destek bulan bir çıkış da yapmıştı.
Hacıosmanoğlu'nun kongre sürecine giderken en çok konuşulan ve destek bulan açıklaması ise şüphesiz Amedspor'la ilgili yapmış olduğu konuşmaydı. Hacıosmanoğlu, "Amedsporla görüştük; Türkiye takımıyız, bu vatan bizim, spor barış kardeşliktir diyorlar. Biz bu eli niye boş bırakalım, biz de destek oluruz dedik. Hatta seçilirsem ilk onların maçın gideceğim dedim." şeklinde konuşmuştu.
Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Hacıosmanoğlu tekrar bu sözünü hatırlattı ve "Bu hafta Karagümrük ile oynuyorlar, deplasmanda olacaklar. İkinci hafta maçları içeride, Amedspor'a söz vermiştim. Maçlarını izlemek için Diyarbakır'a gideceğim." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Teröristle diyarbakıra amed diyenle ne dostluğu kardeşliği iyice manyaklastı herkes
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.