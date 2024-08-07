TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözünü Hatırlattı: Amedspor Maçına Gideceğim

TFF Seçimli Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak başkanlığı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı programda kongre günü verdiği sözlere değindi. Amedspor'la ilgili sözlerini 'kardeşliği başlatacağız' diye açıklayan Hacıosmanoğlu 'onlara sözüm var' dedi.