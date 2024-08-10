Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nike'tan Dikkat Çeken Hamle: Türkiye'den Verilen Online Siparişleri Askıya Aldı

Nike'tan Dikkat Çeken Hamle: Türkiye'den Verilen Online Siparişleri Askıya Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 08:46

Dünyanın önde gelen popüler spor giyim ve aksesuarları markası Nike'tan dikkat çeken hamle geldi. Türkiye’den verilen online siparişleri askıya aldıklarını duyurdular.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nike severlere kötü haber geldi.

Nike severlere kötü haber geldi.

Spor giyim ve aksesuar markası Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararı sonrası sipariş alımını kapattı. Markanın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor giyim ve aksesuar markası Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararı sonrası sipariş alımını kapattı. Markanın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. - Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”

“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. - Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
beyaz duman

Haaaah malum kesim burdan da bi mağduriyet yaratır. Bak ABD bize düşman ayakkabı bile göndermiyor diye çığırtkanlık yaparlar. Yine dış güçler yine dış minnak... Devamını Gör

Mine A.

Bravo valla.