Nike'tan Dikkat Çeken Hamle: Türkiye'den Verilen Online Siparişleri Askıya Aldı
Nike'tan Dikkat Çeken Hamle: Türkiye'den Verilen Online Siparişleri Askıya Aldı
Dünyanın önde gelen popüler spor giyim ve aksesuarları markası Nike'tan dikkat çeken hamle geldi. Türkiye’den verilen online siparişleri askıya aldıklarını duyurdular.
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Nike severlere kötü haber geldi.
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Spor giyim ve aksesuar markası Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararı sonrası sipariş alımını kapattı. Markanın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. - Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”
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Haaaah malum kesim burdan da bi mağduriyet yaratır. Bak ABD bize düşman ayakkabı bile göndermiyor diye çığırtkanlık yaparlar. Yine dış güçler yine dış minnak... Devamını Gör
Bravo valla.