Resmi Gazete'de Açıklandı: Avukatlara 'İnternet ve Sosyal Medya' Reklam Yasağı Düzenlemesi

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan avukatları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, avukatlar, çevrim içi mecralarda reklam veremeyecek ve alamayacak, kendileriyle ilgili hazırlanan içerikleri ön plana çıkaran iş ve işlemlerde bulunamayacak.