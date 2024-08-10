Resmi Gazete'de Açıklandı: Avukatlara 'İnternet ve Sosyal Medya' Reklam Yasağı Düzenlemesi
Resmi Gazete'de Açıklandı: Avukatlara 'İnternet ve Sosyal Medya' Reklam Yasağı Düzenlemesi
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan avukatları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, avukatlar, çevrim içi mecralarda reklam veremeyecek ve alamayacak, kendileriyle ilgili hazırlanan içerikleri ön plana çıkaran iş ve işlemlerde bulunamayacak.
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Avukatlar için yeni bir dönem başlıyor. Avukatlık mesleğindeki reklam yasağına ilişkin usul ve esasları düzenleyen karar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Çıkan karara aykırı hareket eden avukatlar cezalarla karşılaşacak. Reklam yasağına aykırılık halinde avukatlar hakkında resen soruşturma açılarak, ilgiliye savunma istemini de içeren yazı tebliğ edilecek.
Karara göre, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek kısa yolları kullanması yasaklanan avukatlar, ayrıca, çevrim içi mecralarda reklam veremeyecek ve alamayacak. Avukatlar, mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda da bulunamayacak.
Bu karar sonrası bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı dikkat çekti. İşte o paylaşım:
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