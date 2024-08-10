Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Bir Yıl Daha Ertelendi
Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Bir Yıl Daha Ertelendi
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciye iyi haber geldi. Bakanlık, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasının bir yıl daha ertelendiğini açıkladı.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Bu kapsamda 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek tüketicilerimizin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlanmıştır." denildi.
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