Para 5 Günde Sayıldı! Büyükbabanın 70 Yıllık Kumbarasından 69 Kilo Madeni Para Çıktı!
Para 5 Günde Sayıldı! Büyükbabanın 70 Yıllık Kumbarasından 69 Kilo Madeni Para Çıktı!
Amerika'da bir aile büyükbabalarının 70 yıllık kumbarasından çıkan servet karşısında hayrete düştü! 90 yaşındaki adamın 70 yıllık birikimi tam 69 kilogram geldi. Aile bireylerinin 5 günde saydıkları bozuk paralar arasında eski tarihlisi, 1928'den kalma bir buğday peni oldu!
İşte detaylar...
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1974 yılının efsanevi filmi Köyden İndim Şehre'nin altın sayma sahnesini hatırlarsınız!
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Reddit'te Crimsonkitsune333 adlı bir kullanıcı, "Büyükbabam 70 yıl boyunca bu cam sürahide bozukluklarını sakladı ve sonunda saymama izin veriyor!" notu ile 90 yaşındaki büyükbabasının kumbarasını paylaştı.
Büyükbabanın 70 yıllık kumbarasından çıkan en eski tarihli para 1928 yılından basılan peni; en yeni tarihli madeni para ise 2023 tarihinde basılan 10 sent oldu.
Reddit kullanıcısı kumbaradan çıkan neredeyse 100 yıllık eski paraların, "1.000 dolardan az tutacağını düşünüyordu" ki gerçek herkesi şok etti!
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