Para 5 Günde Sayıldı! Büyükbabanın 70 Yıllık Kumbarasından 69 Kilo Madeni Para Çıktı!

Eserleriyle zamana meydan okuyan usta sanatçılar Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu filmde, kardeşler mirası sayarken bir hayli zorlanmıştı. Benzer bir olay geçtiğimiz ay Amerika'da yaşandı!