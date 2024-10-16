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Para 5 Günde Sayıldı! Büyükbabanın 70 Yıllık Kumbarasından 69 Kilo Madeni Para Çıktı!

Para 5 Günde Sayıldı! Büyükbabanın 70 Yıllık Kumbarasından 69 Kilo Madeni Para Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 21:49

Amerika'da bir aile büyükbabalarının 70 yıllık kumbarasından çıkan servet karşısında hayrete düştü! 90 yaşındaki adamın 70 yıllık birikimi tam 69 kilogram geldi. Aile bireylerinin 5 günde saydıkları bozuk paralar arasında eski tarihlisi, 1928'den kalma bir buğday peni oldu! 

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1974 yılının efsanevi filmi Köyden İndim Şehre'nin altın sayma sahnesini hatırlarsınız!

1974 yılının efsanevi filmi Köyden İndim Şehre'nin altın sayma sahnesini hatırlarsınız!

Eserleriyle zamana meydan okuyan usta sanatçılar Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde olduğu filmde, kardeşler mirası sayarken bir hayli zorlanmıştı. Benzer bir olay geçtiğimiz ay Amerika'da yaşandı!

Reddit'te Crimsonkitsune333 adlı bir kullanıcı, "Büyükbabam 70 yıl boyunca bu cam sürahide bozukluklarını sakladı ve sonunda saymama izin veriyor!" notu ile 90 yaşındaki büyükbabasının kumbarasını paylaştı.

Reddit'te Crimsonkitsune333 adlı bir kullanıcı, "Büyükbabam 70 yıl boyunca bu cam sürahide bozukluklarını sakladı ve sonunda saymama izin veriyor!" notu ile 90 yaşındaki büyükbabasının kumbarasını paylaştı.

Büyükbabanın 70 yıllık kumbarasından çıkan en eski tarihli para 1928 yılından basılan peni; en yeni tarihli madeni para ise 2023 tarihinde basılan 10 sent oldu.

Büyükbabanın 70 yıllık kumbarasından çıkan en eski tarihli para 1928 yılından basılan peni; en yeni tarihli madeni para ise 2023 tarihinde basılan 10 sent oldu.

Resmen Amerika'nın para banka tarihini içinde barındıran kumbaradan, 1951 yılından kalma gümüş çeyreklikler ve 1965 yılından öncesine ait düzinelerde nikel, 2 adet gümüş 10 sent ve bir adet de cıva 10 sent çıktı.

Reddit kullanıcısı kumbaradan çıkan neredeyse 100 yıllık eski paraların, "1.000 dolardan az tutacağını düşünüyordu" ki gerçek herkesi şok etti!

Reddit kullanıcısı kumbaradan çıkan neredeyse 100 yıllık eski paraların, "1.000 dolardan az tutacağını düşünüyordu" ki gerçek herkesi şok etti!

Sosyal medya kullanıcılarının 'koleksiyonluk para var mı?', 'Nadir para buldunuz mu?' soruları ile aile bireyleri tarafından 5 günde sayılan kumbaradan tam 2.052,76 Amerikan doları değerinde para çıktı! 

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