Milton Kasırgasından Kaçarken Köpeğini Sel Suları İçindeki Çite Bağlayan Adamı ABD Yasaları Affetmedi!

“Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz. Bu sanık bir suçla suçlanıyor ve eylemleri nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir,” açıklamasında bulunana savcı Lopez;

“Açıkçası, bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Umarım, yasa koyucular bu davaya bir göz atar ve acil durum sırasında hayvanlarını terk eden kişilere daha ağır cezalar verilmesini sağlayacak yasayı değiştirmeyi tartışırlar.” dedi.

Savcı, köpeğin Garcia'ya geri verilmeyeceğini de belirtti.