Milton Kasırgasından Kaçarken Köpeğini Sel Suları İçindeki Çite Bağlayan Adamı ABD Yasaları Affetmedi!
Milton Kasırgasından Kaçarken Köpeğini Sel Suları İçindeki Çite Bağlayan Adamı ABD Yasaları Affetmedi!
Kaynak: https://nypost.com/2024/10/16/us-news...
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde kitlesel bir tahliyeye neden olan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Milton Kasırgası sırasından tahliye edildiği sırada köpeğini çite bağlayan adam yakalandı! Giovanny Aldama Garcia adındaki şahıs, üçüncü derece bir suç olan 'ağırlaştırılmış hayvan zulmü' ile suçlandı.
İşte, detaylar...
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Eyalete; hortum, sel ve fırtına getiren Milton Kasırgası, milyonlarca kişiyi etkiledi. Florida eyaletinde meydana gelen yıkıcı kasırgada, kitlesel bir tahliye söz konusu olurken, 16 kişi ise hayatını kaybetti.
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Giovanny Aldama Garcia adındaki adam, Milton Kasırgası Sunshine State'e doğru ilerlerken; İngiliz bull terrier cinsi köpeğini otoyol kenarındaki sel sularında bir çite bağlı bıraktı!
Ajans sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ekim'de yaptığı X paylaşımına: "FHP Askerleri bu sabah Bruce B Downs Bulvarı yakınlarındaki I-75'te bir direğe bağlı bırakılmış bir köpeği kurtardı. Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu YAPMAYIN…" notunu düştü.
Köpeğin 23 yaşındaki sahibi Giovanny Aldama Garcia ise Pazartesi günü yakalandı. İlk ifadesinde, tahliye sırasında bull terrier cinsi köpeğini alacak "kimseyi bulamadığı" gerekçesiyle bunu yaptığını açıkladı.
Hillsborough County Eyalet Savcısı Suzy Lopez ise Jumbo adlı köpeğin başına gelenleri bu kadar kolay kabullenmedi: "Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz." dedi!
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