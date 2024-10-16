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Milton Kasırgasından Kaçarken Köpeğini Sel Suları İçindeki Çite Bağlayan Adamı ABD Yasaları Affetmedi!

Milton Kasırgasından Kaçarken Köpeğini Sel Suları İçindeki Çite Bağlayan Adamı ABD Yasaları Affetmedi!

Amerika Birleşik Devletleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 20:03 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 20:08

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde kitlesel bir tahliyeye neden olan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Milton Kasırgası sırasından tahliye edildiği sırada köpeğini çite bağlayan adam yakalandı! Giovanny Aldama Garcia adındaki şahıs, üçüncü derece bir suç olan 'ağırlaştırılmış hayvan zulmü' ile suçlandı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/10/16/us-news...
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Eyalete; hortum, sel ve fırtına getiren Milton Kasırgası, milyonlarca kişiyi etkiledi. Florida eyaletinde meydana gelen yıkıcı kasırgada, kitlesel bir tahliye söz konusu olurken, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Eyalete; hortum, sel ve fırtına getiren Milton Kasırgası, milyonlarca kişiyi etkiledi. Florida eyaletinde meydana gelen yıkıcı kasırgada, kitlesel bir tahliye söz konusu olurken, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Tahliye sırasında yaşanan bir olay ise zalim hayvan sahibinin yargılanması ile sonuçlandı.

Giovanny Aldama Garcia adındaki adam, Milton Kasırgası Sunshine State'e doğru ilerlerken; İngiliz bull terrier cinsi köpeğini otoyol kenarındaki sel sularında bir çite bağlı bıraktı!

Giovanny Aldama Garcia adındaki adam, Milton Kasırgası Sunshine State'e doğru ilerlerken; İngiliz bull terrier cinsi köpeğini otoyol kenarındaki sel sularında bir çite bağlı bıraktı!

Neyse ki zavallı köpeği, çok geç olmadan Florida Karayolları Devriyesi polisleri buldu! Korkudan hırlayan ve havlayan köpeğe polis memuru, 'Seni suçlamıyorum' diyerek yanıt verdi.

Ajans sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ekim'de yaptığı X paylaşımına: "FHP Askerleri bu sabah Bruce B Downs Bulvarı yakınlarındaki I-75'te bir direğe bağlı bırakılmış bir köpeği kurtardı. Lütfen evcil hayvanlarınıza bunu YAPMAYIN…" notunu düştü.

Köpeğin 23 yaşındaki sahibi Giovanny Aldama Garcia ise Pazartesi günü yakalandı. İlk ifadesinde, tahliye sırasında bull terrier cinsi köpeğini alacak "kimseyi bulamadığı" gerekçesiyle bunu yaptığını açıkladı.

Köpeğin 23 yaşındaki sahibi Giovanny Aldama Garcia ise Pazartesi günü yakalandı. İlk ifadesinde, tahliye sırasında bull terrier cinsi köpeğini alacak "kimseyi bulamadığı" gerekçesiyle bunu yaptığını açıkladı.

Hillsborough County Eyalet Savcısı Suzy Lopez ise Jumbo adlı köpeğin başına gelenleri bu kadar kolay kabullenmedi: "Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz." dedi!

Hillsborough County Eyalet Savcısı Suzy Lopez ise Jumbo adlı köpeğin başına gelenleri bu kadar kolay kabullenmedi: "Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz." dedi!

“Hillsborough County'de hayvanlara karşı zulmü çok ciddiye alıyoruz. Bu sanık bir suçla suçlanıyor ve eylemleri nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir,” açıklamasında bulunana savcı Lopez; 

“Açıkçası, bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Umarım, yasa koyucular bu davaya bir göz atar ve acil durum sırasında hayvanlarını terk eden kişilere daha ağır cezalar verilmesini sağlayacak yasayı değiştirmeyi tartışırlar.” dedi. 

Savcı, köpeğin Garcia'ya geri verilmeyeceğini de belirtti.

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23 yaşındaki sanık Garcia, Salı günü 2.500 dolarlık nafaka kefaletle hapisten çıktı!

23 yaşındaki sanık Garcia, Salı günü 2.500 dolarlık nafaka kefaletle hapisten çıktı!

Jumbo'nun durumu ise gayet!

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