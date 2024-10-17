Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
İnsanlık tarihine ışık tutan tarihi eserlerle zamanda yolculuk yapıyoruz. Tarihi milattan önceye dayanan ölümsüz eserlerden günümüze ışık tutuyoruz. Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından hangisi favoriniz olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. 2000 yıllık mühendislik harikası, Vespasianus Titus Tüneli
2. Güney Köprüsü Kasaları
3. 1799'dan kalma bir çarpım tablosu örneği
4. 18. yüzyıl Edo dönemi
5. 13 - 14. yüzyıla ait pirinç tütsülük
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6. 1800'lerden kalma bir dağ manzarası taş oyması!
7. Longmen Mağaraları
8. M.S. 10. yüzyıl, sıradaki rotamız Hindistan!
9. Küçük Asya ve Karadeniz Haritası
10. 14. yüzyıl, İsa'nın cenaze örtüsünü: Kefen!
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11. Fildişi zar kutusu
12. M.S. 2. yüzyıla ait Mars Heykeli
13. Kraliçe Evi, Lale Merdivenleri
14. M.S. 2. yüzyıl Buda heykelinin ayakları
15. M.S. 1441, Takeda Kalesi
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