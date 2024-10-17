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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 16:12 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 16:17

İnsanlık tarihine ışık tutan tarihi eserlerle zamanda yolculuk yapıyoruz. Tarihi milattan önceye dayanan ölümsüz eserlerden günümüze ışık tutuyoruz. Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından hangisi favoriniz olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. 2000 yıllık mühendislik harikası, Vespasianus Titus Tüneli

1. 2000 yıllık mühendislik harikası, Vespasianus Titus Tüneli

Roma'dan kalma Vespasianus Titus Tüneli, sadece insan gücü kullanılarak bir dağın içinden kazılan 875 metrelik bir tüneldir. Tünel, limanı tehdit eden sel sularını yönlendirmek için yapılmıştır. Ülkemiz topraklarında yer alan bu görülmeye değer çalışma 2000 yıllık bir tarihe sahip ve  Seleuceia Pieria antik kentinin yakınında yer alıyor.

2. Güney Köprüsü Kasaları

2. Güney Köprüsü Kasaları

1780'lerde İskoçya'nın Edinburgh kentinde inşa edilen Güney Köprüsü Kasaları da görülmeye değer!

3. 1799'dan kalma bir çarpım tablosu örneği

3. 1799'dan kalma bir çarpım tablosu örneği

1799 tarafından yapılmış çarpım tablosu örneği. Yün temel üzerine ipek işlemeli çarpım tablosu örneği 1799 yılında Margaret Logan Laight tarafından yapılmıştır.

4. 18. yüzyıl Edo dönemi

4. 18. yüzyıl Edo dönemi

18. yüzyıla tarihlenen fildişi oyması Edo döneminden kalma. Japonya'da bulunan figürde, bir kurbağanın üzerinde oturan ve önünde bir maymunun üzerine takılmış kafatasını tutan bir kadın resmedilmiş.

5. 13 - 14. yüzyıla ait pirinç tütsülük

5. 13 - 14. yüzyıla ait pirinç tütsülük

Şam'da bulunan bu pirinçten yapılmış tütsülükte en dikkat çeken özellik ise sabitlemek için kullanılan dahili gimbal.

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6. 1800'lerden kalma bir dağ manzarası taş oyması!

6. 1800'lerden kalma bir dağ manzarası taş oyması!

Göz kamaştıran el işçiliğiyle dikkat çeken eser, Çin'in Qing hanedanı dönemine ait.

7. Longmen Mağaraları

7. Longmen Mağaraları

'Ejderha Kapısı Mağaraları' olarak da bilinen mağaralar, 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Çin'in Henan eyaletinde bulunan Buda ve öğrencilerinin heykellerini barındıran toplam 2.345 mağarada, 100.000 heykel yer alıyor.

8. M.S. 10. yüzyıl, sıradaki rotamız Hindistan!

8. M.S. 10. yüzyıl, sıradaki rotamız Hindistan!

Rishabhanatha ve diğer jinaları tasvir eden bronz sunak parçası, Karnataka'da yani Hindistan'da keşfedildi.

9. Küçük Asya ve Karadeniz Haritası

9. Küçük Asya ve Karadeniz Haritası

Vesconte Maggiolo'nun 1519 tarihli haritasının işçiliği, her detayı ile göz kamaştırıyor. Haritada yer alan bölge ise Küçük Asya ve Karadeniz.

10. 14. yüzyıl, İsa'nın cenaze örtüsünü: Kefen!

10. 14. yüzyıl, İsa'nın cenaze örtüsünü: Kefen!

14. yüzyıla ait olan ipek, keten ve altından yapılmış kefen, Arnavutluk'un Ballsh kentinden Ortodoks rahip Savia tarafından işlenmiştir. İsa'nın cenaze örtüsünü sembolize eder. Günümüzde ise Tiran'daki Tarih Müzesi'nde sergilenmektedir.

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11. Fildişi zar kutusu

11. Fildişi zar kutusu

Tarihi net olarak bilinmeyen fildişi oymadan zar kutusunun Yunan veya Roma kökenli olduğu tahmin ediliyor.

12. M.S. 2. yüzyıla ait Mars Heykeli

12. M.S. 2. yüzyıla ait Mars Heykeli

Bu devasa heykel, Capitoline Müzeleri'nde sergileniyor. Eser, 'Mars'ın Calcei'si ve karmaşık tasarımlarla süslenmiş dikkat çekici ayakkabılar gibi karmaşık detayları ile antik Roma'nın sanatsal izlerini taşımaktadır ve bir Roma heykeltıraşın şaheseridir.

13. Kraliçe Evi, Lale Merdivenleri

13. Kraliçe Evi, Lale Merdivenleri

Yaklaşık 1629 yılına tarihlenen Lale Merdivenleri, Londra'daki Kraliçe Evi'nin orijinal özelliklerinden biridir. Bu kusursuz ferforje yapı, Britanya'daki ilk geometrik kendi kendine destekli spiral merdivenidir. Merdiven lalelerle tanımlansa da işlemelerde gördüğünüz çiçekler aslında Fransa'nın kraliyet çiçeği olan zambaklar.

14. M.S. 2. yüzyıl Buda heykelinin ayakları

14. M.S. 2. yüzyıl Buda heykelinin ayakları

Pakistan'ın Taxila kentindeki Mohra Muradu manastırında bulunan Buda heykelinin ayakları, M.S. 2. yüzyıldan günümüze ulaşmıştır.

15. M.S. 1441, Takeda Kalesi

15. M.S. 1441, Takeda Kalesi

Takeda Kalesi, 'Japonya'nın Machu Picchu'su' olarak da biliir. M.S. 1441 yılında Otagaki Mitsukage tarafından inşa edilen kale, Asago şehrinde deniz seviyesinden yaklaşık 353 metre yüksektedir. 

Sislerin arasındaki Takeda Kalesi, son efendisi Akamatsu Hirohide'nin kundakçılıkla suçlanıp Seppuku'yu öldürmesinin ardından ne yazık ki 1600 yılında yıkıldı.

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