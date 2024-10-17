Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Roma'dan kalma Vespasianus Titus Tüneli, sadece insan gücü kullanılarak bir dağın içinden kazılan 875 metrelik bir tüneldir. Tünel, limanı tehdit eden sel sularını yönlendirmek için yapılmıştır. Ülkemiz topraklarında yer alan bu görülmeye değer çalışma 2000 yıllık bir tarihe sahip ve Seleuceia Pieria antik kentinin yakınında yer alıyor.