Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Tasarlanma nedenini dahi anlayamayacağınız en garip tasarımlar karşınızda! Moda algınızı sarsacak ayakkabıdan anksiyeteye dönüşecek dövme tasarımına... Ardındaki yaratıcı zekanın da çalışmanın da anlaşılması güç bir dünya sizi bekliyor. Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 hayret verici tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. İşte saç tasarımında aranan enerji bu!
2. SUV araba seviyoruz anlasanıza!
3. Evinizin tek eksiğini bulmuş olabiliriz...
4. Sahiden cinsiyet partileri artık çığır aştı: Daha kötü bir şaka da olamazdı herhalde!
5. Joker bile kendini bu kadar sevmiyor olabilir...
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6. Müzik dünyasının enleriyle karşınızdayız: Hadi bir kaset koyun da havamız değişsin!
7. Dehşet verici ve cinsiyetçi bir tasarım daha!
8. Bu koku ise sizden geliyor olmalı...
9. Yer misin, yemez misin?
10. Evinde deniz istemeyen yoktur zaten...
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11. Ah Elmo, sen bu hale nasıl geldin?
12. Vahşi tasarımlardan vazgeçemiyor insanoğlu...
13. Piyanodan çok daha fazlası! Üstelik tam 27.000 dolar
14. İşte karşınızda Kanye West dövmesi hem de anksiyete seviyesinde!
15. E atlayın artık gidiyoruz!
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