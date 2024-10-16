Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 00:49

Usta şeflerin çalıştığı, organik lezzetlerin sofraları şenlendirdiği birbirinden özel restoranların ilginç sunumları sizi hayrete düşürebilir! Şimdiden söyleyelim, bu sofralarda lezzet kusursuz olsa da aç kalabilirsiniz. Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz birbirinden ilginç 15 sunum arasından sizi en çok şaşırtan hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Önce şöyle oturmaz mıydınız?

1. Önce şöyle oturmaz mıydınız?

2. Örneklerini daha önce de görmüştük: Amacından şaşan bir martini bardağı daha!

2. Örneklerini daha önce de görmüştük: Amacından şaşan bir martini bardağı daha!

3. Siz onları kuşkonmaz sanmış olabilirsiniz, ama onlar brokoli!

3. Siz onları kuşkonmaz sanmış olabilirsiniz, ama onlar brokoli!

4. 5 yıldızlı bir restoranda tamamen organik lezzetler: Doğadan tabağınıza!

4. 5 yıldızlı bir restoranda tamamen organik lezzetler: Doğadan tabağınıza!

5. Üstelik yarım...

5. Üstelik yarım...

6. Doğallık demişken: Odunda suşi

6. Doğallık demişken: Odunda suşi

7. Moka pottaki tatlıyı dibine kadar sıyırdıysanız, sahiden lezzetli olmalı.

7. Moka pottaki tatlıyı dibine kadar sıyırdıysanız, sahiden lezzetli olmalı.

8. Patates kızartmasında son moda

8. Patates kızartmasında son moda

9. Şefin selamı var: Buz eriyene kadar o tabak bitecek!

9. Şefin selamı var: Buz eriyene kadar o tabak bitecek!

10. Biraz da nostalji...

10. Biraz da nostalji...

11. İçinde ne olduğunu bile bilmek istemediğinize eminiz.

11. İçinde ne olduğunu bile bilmek istemediğinize eminiz.

12. Kutuda siyah ekmek (leib), sıcak taşta rillettes!

12. Kutuda siyah ekmek (leib), sıcak taşta rillettes!

13. Elbette kürekte sunum da olmazsa olmaz...

13. Elbette kürekte sunum da olmazsa olmaz...

14. Peki bu bir salata mı, yoksa marul haşlaması mı?

14. Peki bu bir salata mı, yoksa marul haşlaması mı?

15. The Queen's Gambit: Biraz da strateji...

15. The Queen's Gambit: Biraz da strateji...

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın