Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/
Deklanşöre bastığı anda belki de hayatının en iyi karesini çektiğinden habersiz olan kişilerin, amatörce oluşturdukları sanat eserlerine bakın! Oluşturdukları konseptler ya da yakaladıkları anlarla hafızalarınızdan silinmeyecek. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 kare arasından favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Hoş geldiniz, uzaylı dostlarımız: Size hangi filmi hatırlattı?
2. Kuzey Kaliforniya'da yıldızlı bir gece
3. Eşsiz bir yansıma ile mavi ile yeşil birleşiyor...
4. Kuzey ışıkları ve mimari...
5. Yakalandın minik dostum!
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6. Mantar ailesi karavan kampında!
7. Gülmek bulaşıcıdır, tıpkı mutluluk gibi... Gülümseyin :)
8. Tintern Abbey'in Puzzlewood başılması
9. Zirveye ulaşmak!
10. Gökyüzüne uçmak gibi...
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11. Bremen Mızıkacıları
12. Şimdi gökkuşağının sonuna ulaşabilirsiniz!
13. Sise doğru
14. Işık huzmesi
15. Gökyüzünün dağlarla birleştiği yer!
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