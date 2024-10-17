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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 12:09

Deklanşöre bastığı anda belki de hayatının en iyi karesini çektiğinden habersiz olan kişilerin, amatörce oluşturdukları sanat eserlerine bakın! Oluşturdukları konseptler ya da yakaladıkları anlarla hafızalarınızdan silinmeyecek. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 kare arasından favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Hoş geldiniz, uzaylı dostlarımız: Size hangi filmi hatırlattı?

1. Hoş geldiniz, uzaylı dostlarımız: Size hangi filmi hatırlattı?

2. Kuzey Kaliforniya'da yıldızlı bir gece

2. Kuzey Kaliforniya'da yıldızlı bir gece

24 Eylül 2024 tarihinde çekilmiş!

3. Eşsiz bir yansıma ile mavi ile yeşil birleşiyor...

3. Eşsiz bir yansıma ile mavi ile yeşil birleşiyor...

4. Kuzey ışıkları ve mimari...

4. Kuzey ışıkları ve mimari...

5. Yakalandın minik dostum!

5. Yakalandın minik dostum!
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6. Mantar ailesi karavan kampında!

6. Mantar ailesi karavan kampında!

7. Gülmek bulaşıcıdır, tıpkı mutluluk gibi... Gülümseyin :)

7. Gülmek bulaşıcıdır, tıpkı mutluluk gibi... Gülümseyin :)

8. Tintern Abbey'in Puzzlewood başılması

8. Tintern Abbey'in Puzzlewood başılması

9. Zirveye ulaşmak!

9. Zirveye ulaşmak!

10. Gökyüzüne uçmak gibi...

10. Gökyüzüne uçmak gibi...
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11. Bremen Mızıkacıları

11. Bremen Mızıkacıları

12. Şimdi gökkuşağının sonuna ulaşabilirsiniz!

12. Şimdi gökkuşağının sonuna ulaşabilirsiniz!

13. Sise doğru

13. Sise doğru

Seattle yolu 2020

14. Işık huzmesi

14. Işık huzmesi

15. Gökyüzünün dağlarla birleştiği yer!

15. Gökyüzünün dağlarla birleştiği yer!

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