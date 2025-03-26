Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Veren Kadın Hakları Savunucusu Hesaplara Erişim Engeli Geldi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar sebebiyle gözaltı haberleri sürerken, sosyal medyada da bazı hesaplara erişim engeli getirildi. Daha önce millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirilen hesapların arasına, kadın hakları savunucusu platformların ve feminist oluşumların hesapları da eklendi. Detaylar içeriğimizde 👇