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Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Veren Kadın Hakları Savunucusu Hesaplara Erişim Engeli Geldi

Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Veren Kadın Hakları Savunucusu Hesaplara Erişim Engeli Geldi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.03.2025 - 13:55 Son Güncelleme: 26.03.2025 - 13:56

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar sebebiyle gözaltı haberleri sürerken, sosyal medyada da bazı hesaplara erişim engeli getirildi. Daha önce millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirilen hesapların arasına, kadın hakları savunucusu platformların ve feminist oluşumların hesapları da eklendi. Detaylar içeriğimizde 👇

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protestolar düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protestolar düzenlendi.

Eylemlere katılan protestoculardan çok sayıda gözaltına alınma haberi geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylemlerinin bittiğini ve artık Saraçhane'nin başka bir formata evrileceğini söyledi.

Protestolar sokakta devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nda destek veren bazı X hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

Protestolar sokakta devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nda destek veren bazı X hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin verdiği bilgiye göre, bu X hesaplarına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirildi.

Son bir hafta içerisinde birçok kadın hakları savunucusu platformun ve feminist örgütün X hesaplarına da aynı gerekçe ile erişim engeli getirildi.

Son bir hafta içerisinde birçok kadın hakları savunucusu platformun ve feminist örgütün X hesaplarına da aynı gerekçe ile erişim engeli getirildi.

Bu hesaplar şöyle:

  • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

  • Üniversiteli Feminist Kolektif

  • Feminist Gündem

  • Ekmek ve Gül

  • Kampüs Cadıları

  • Kadın Savunma Ağı

  • Kadınlar Birlikte Güçlü

  • Eşitlik İçin Kadın Platformu

  • Yeni Demokrat Kadın

  • Kırkyama Kadın Dayanışması

  • Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı

  • Genç Feministler Federasyonu

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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