Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Veren Kadın Hakları Savunucusu Hesaplara Erişim Engeli Geldi
Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Veren Kadın Hakları Savunucusu Hesaplara Erişim Engeli Geldi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar sebebiyle gözaltı haberleri sürerken, sosyal medyada da bazı hesaplara erişim engeli getirildi. Daha önce millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirilen hesapların arasına, kadın hakları savunucusu platformların ve feminist oluşumların hesapları da eklendi. Detaylar içeriğimizde 👇
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protestolar düzenlendi.
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Protestolar sokakta devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nda destek veren bazı X hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.
Son bir hafta içerisinde birçok kadın hakları savunucusu platformun ve feminist örgütün X hesaplarına da aynı gerekçe ile erişim engeli getirildi.
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