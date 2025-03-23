Eylemlerle İlgili Paylaşım Yapan Onlarca X Hesabına Erişim Engeli Getirildiği Ortaya Çıktı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Protestolar, yalnızca Saraçhane'de değil, İstanbul'un farklı kesimlerinde de gerçekleştirildi. Farklı şehirlerde de eylem yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar olduğu görüldü.

Bu süreçte, eylemlerle ilgili paylaşım yapan X (Twitter) hesapları olduğu görülmüştü. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, bazı X hesaplarına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirilmeye başlandı.