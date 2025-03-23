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Eylemlerle İlgili Paylaşım Yapan Onlarca X Hesabına Erişim Engeli Getirildiği Ortaya Çıktı

Eylemlerle İlgili Paylaşım Yapan Onlarca X Hesabına Erişim Engeli Getirildiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 20:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evinden gözaltına alındı. 'Kendimi milletime emanet ediyorum' diyerek gözaltına alındığını açıklayan İmamoğlu, 4 gün boyunca Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde tutuldu. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla hem Vatan Caddesi'nde hem de İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Protestolar ülke geneline yayılırken sosyal medyada eylemlerle ilgili paylaşım yapan birçok hesap vardı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, birçok X hesabı, erişime engellendi.

Kaynak: İfade Özgürlüğü Derneği

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Protestolar düzenlendi.

Protestolar düzenlendi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Protestolar, yalnızca Saraçhane'de değil, İstanbul'un farklı kesimlerinde de gerçekleştirildi. Farklı şehirlerde de eylem yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar olduğu görüldü. 

Bu süreçte, eylemlerle ilgili paylaşım yapan X (Twitter) hesapları olduğu görülmüştü. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, bazı X hesaplarına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirilmeye başlandı.

Takipçi sayısı 80 binin üzerinde olan ve erişim engeli getirildiği söylenen hesaplar aşağıdaki gibi listelendi;

Takipçi sayısı 80 binin üzerinde olan ve erişim engeli getirildiği söylenen hesaplar aşağıdaki gibi listelendi;

Söz konusu hesapların X profillerine girilmek istendiğinde, "Yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye'de yasaklanmıştır." ifadeleri görüldü.

Söz konusu hesapların X profillerine girilmek istendiğinde, "Yasal bir talebe yanıt olarak Türkiye'de yasaklanmıştır." ifadeleri görüldü.

Erişim engeli getirilen bazı hesapların isimleri de aşağıdaki gibi listelendi:

  • KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

  • Biz Özgürüz Hareketi Derneği

  • Kırkyama Kadın Dayanışması

  • Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki

  • Eşitlik İçin Kadın Platformu

  • Kadın Savunma Ağı

  • Feminist Gündem

  • Sol Feminist Hareket

Erişim engeli getirildiği söylenen hesaplar, bir tablo halinde paylaşıldı;

Erişim engeli getirildiği söylenen hesaplar, bir tablo halinde paylaşıldı;

Hesapların tamamına ulaşmak için tıklayın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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