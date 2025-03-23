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Tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan Şişli Belediyesi'ne Atanan Kayyum Sonrası İlk Açıklama

Tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan Şişli Belediyesi'ne Atanan Kayyum Sonrası İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 19:49

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB yönetiminde yer alan bazı isimler de gözaltına alınmıştı. İBB yöneticileri, daha sonra 'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 23 Mart sabahı ifadeleri tamamlanan isimler hakkında alınan kararlar açıklandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Şahan'dan kayyum sonrası ilk açıklama geldi.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklandı.

Şahan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı İBB, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Alınan kararın ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. 

Resul Emrah Şahan yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

Kayyum atamasının ardından Şahan'dan ilk açıklama geldi.

Kayyum atamasının ardından Şahan'dan ilk açıklama geldi.
twitter.com

'Kıymetli Şişli Halkı,

19 Mart Çarşamba sabahından beri, yurttaşlarımızın oylarıyla aldığımız, çalışanlarımızın helal alın teriyle yönettiğimiz Şişli Belediyemize, OHAL hukuku işletilerek kayyım atanmıştır.

Günlerce, gecelerce savunduğunuz Şişli Belediyesi sizindir. Bir senedir hep birlikte yarattığımız değişime, hizmete, dayanışmaya sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim.

Hep söylediğim gibi Şişli size emanet!'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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