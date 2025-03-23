Tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan Şişli Belediyesi'ne Atanan Kayyum Sonrası İlk Açıklama
Tutuklanan Resul Emrah Şahan'dan Şişli Belediyesi'ne Atanan Kayyum Sonrası İlk Açıklama
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraber İBB yönetiminde yer alan bazı isimler de gözaltına alınmıştı. İBB yöneticileri, daha sonra 'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 23 Mart sabahı ifadeleri tamamlanan isimler hakkında alınan kararlar açıklandı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.
Şahan'dan kayyum sonrası ilk açıklama geldi.
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Kayyum atamasının ardından Şahan'dan ilk açıklama geldi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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