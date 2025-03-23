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Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, El Yazısıyla Yazdığı Açıklamayı Paylaştı

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, El Yazısıyla Yazdığı Açıklamayı Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 13:01

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki isimler gözaltına alındı. İmamoğlu ve bazı İBB yöneticileri 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, soruşturma kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklandı.

Şahan'dan tutuklanmasının ardından ilk açıklama geldi.

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El yazısıyla yazdığı açıklamayı paylaştı;

El yazısıyla yazdığı açıklamayı paylaştı;
twitter.com

'Sevgili Şişliler, 

Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemi sürdüreceğim. 

Çok az zaman sonra sizlerle terkar özgürlükle buluşacağız.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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