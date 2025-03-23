Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan İlk Paylaşım!
Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan İlk Paylaşım!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler arasında yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında yer alan Çalık'ın X paylaşımında 'Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir.' denildi.
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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.
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Tutuklama kararının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın X hesabından ilk açıklama yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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