İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun'dan Tutuklama Sonrası İlk Açıklama!

'Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!

Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!

Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek.

Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz.'