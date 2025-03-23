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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun'dan Tutuklama Sonrası İlk Açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun'dan Tutuklama Sonrası İlk Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 11:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkında geçtiğimiz saatlerde tutuklanma kararı verildi. 

Adliye el sallayan Murat Ongun tutuklama kararı sonrası X hesabından paylaşım yaparak 'Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!' ifadelerini kullandı.

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19 Mart sabahı İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun olmuştu.

19 Mart sabahı İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun olmuştu.

Gözaltına alındıktan sonra mal varlıklarına el konulan Murat Ongun, verdiği ifadede iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu söylemişti.

Yolsuzluk’ soruşturmasından gözaltına alınan Murat Ongun hakimlikteki işlemlerini ardından tutuklandı.

Murat Ongun, tutuklama kararına ilişkin ilk açıklamasında "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun, tutuklama kararına ilişkin ilk açıklamasında "Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

'Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!

Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!

Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek.

Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz.'

Hakkında tutuklama kararı verilen Ongun karar sonrası ilk kez adliye koridorunda görüntülenerek kendisine seslenenlere el salladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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